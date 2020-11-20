ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب الدراسات العليا.. تربية القاهرة تدعو لسرعة تسليم الجداول المطلوبة لتوقيعها

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:59 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
نوهت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، الى جميع تسليم الجداول للتوقيع بمكتب سكرتارية وكيل الكلية ، وذلك  من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع واستلامها من نفس المكان .
 

ونجحت جامعة القاهرة منذ انطلاق العام الدراسي الحالي 2020/2021، في تسيير الأوضاع الدراسية والتعليمية في الجامعات بشكل طبيعي رغم كل ما يثار بشأن مخاوف انتشار فيروس كورونا، خاصة مع الحديث عن زيادة أعداد الحالات وحلول الموجة الثانية من "كوفيد 19".


وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفترة المقبلة في حال حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا.
 

وقال الدكتور الخشت إن الجامعة جاهزة لجميع السيناريوهات المتوقعة سواء على مستوى استمرار العملية الدراسية بالكليات دون تأثر أو من خلال جاهزية المستشفيات الجامعية.


ووجه الدكتور الخشت، الفريق البحثي واللجنة العلمية المشكلة لمواجهة فيروس كورونا، بالعمل على إيجاد الحلول العلمية على المستوى القريب والبعيد معًا للتعامل مع كافة السيناريوهات، مؤكدًا على جاهزية الجامعة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.


وناقش الخشت تقريرًا عن إنجازات باحثي جامعة القاهرة وجهود لجنة مكافحة فيروس كورونا التي شكّلها مع بداية الجائحة، وحث أعضاء اللجنة على تكثيف الجهود والاستمرار في بذل المزيد من البحث والتجارب من أجل عبور الأزمة التي يئن منها العالم بأسره وليس على مستوى مصر فقط.


وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة لا تزال تساهم بأكثر من 24% من إنتاج مصر من الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا حول مكافحة كوفيد 19 وذلك بإجمالي 125 بحثا علميا من 552 بحثا مصريا منشورا في المجلات الدولية.


وأشار إلى أن علماء جامعة القاهرة ساهموا بـ 35 دراسة سريرية بنسبة 24% من مجمل الدراسات السريرية في مصر والبالغة نحو 144 دراسة، مضيفًا أنه في ظل حديث الدراسات والتقارير الدولية عن ارتفاع معدلات الإصابات بالفيروس بين العاملين الصحيين، أجرى علماء الجامعة 7 دراسات سريرية حول «العدوي الصامتة بين العاملين بالمستشفيات» لكيفية مواجهة العاملين في مجال الصحة الفيروس وطرق الوقاية من العدوى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرًا حول آخر مستجدات لجنة مكافحة فيروس كورونا

جامعة القاهرة فى أسبوع.. تعريف الطلاب بكيفية الاستفادة من المنصة التعليمية.. افتتاح مستشفى قصر العيني قريبا.. ومستجدات لجنة مكافحة فيروس كورونا

رئيس جامعة القاهرة: جاهزون للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا

عميد دار العلوم القاهرة: جاهزون للتعامل مع أي حالات كورونا في كليتنا

جامعة القاهرة في أسبوع.. التوسع في دعم الطلاب غير القادرين.. الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي.. خدمات بحثية للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني

عميد دار العلوم القاهرة يكشف موقف الكتب الدراسية

ترشيحاتنا

إنفراجة فنية في ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

إيجابية المسحة الثالثة لـ محمد صلاح والنني قبل السفر لإنجلترا

منسق الكاف يطرح مقترحا لضمان إقامة نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والأهلي

الأناقة والجمال.. شاهد أجرأ إطلالات زوجة شريف رمزي

تقترض من أختها لشراء سيارة وترد الثمن بزيادة.. هل يعد ربا ؟.. فيديو

شقيق فايق عزب يعلن: أخي أصيب بفيروس كورونا في معهد ناصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث علاج .. دراسة تكشف عن الآثار الجانبية للقاح كورونا موديرنا

على حسب نوعها .. الطريقة الصحيحة لـ غسل البشرة

صدرت عام 1813.. حكاية «جورنال الخديوي» أقدم الصحف المصرية