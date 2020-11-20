أخبار التوك شو: مصطفى بكري يهنئ الرئيس بعيد ميلاده.. محسن صلاح: المقاولون العرب ذراع الدولة المصرية في أفريقيا.. أحمد فتحي: الأهلي بيحب يلعب على كل البطولات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، من برامج التوك شو وجاءت كالآتي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اليوم عيد ميلاد رجل انقذ البلاد من فترة صعبة ويعيش من اجل الاخرين، مؤكدا أن الرجل اتخذ القرار الصعب في الوقت المناسب وانحاز الى ثورة الشعب المصري في 30 يونيو.



