أخبار التوك شو: مصطفى بكري يهنئ الرئيس بعيد ميلاده.. محسن صلاح: المقاولون العرب ذراع الدولة المصرية في أفريقيا.. أحمد فتحي: الأهلي بيحب يلعب على كل البطولات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، من برامج التوك شو وجاءت كالآتي:
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اليوم عيد ميلاد رجل انقذ البلاد من فترة صعبة ويعيش من اجل الاخرين، مؤكدا أن الرجل اتخذ القرار الصعب في الوقت المناسب وانحاز الى ثورة الشعب المصري في 30 يونيو.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على امن واستقرار هذا البلد ولعب ادوارا عديدة بدءا من 25 يناير 2011 وعندما جاءت ساعة الجد "وقف معانا ومقالش انا مليش دعوة واتحدى.. وغيره بيهدم".
قال المهندس محسن صلاح الرئيس السابق لشركة المقاولون العرب إن الشركة تعد ذراع الحكومة الإنشائية، مؤكدا أن الشركة تعمل منذ أكثر من 65 سنة.
وتابع محسن صلاح: استلمت رئاسة الشركة من المهندس إبراهيم محلب وتواجدت بها لمدة 7 سنوات أديت بها الواجب المنوط بي وسلمت الراية لزميلي في الكفاح المهندس سيد فاروق .
قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إنه كان في تنزانيا منذ عام ونصف مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسئولين بالدولة من أجل الاتفاق على تنفيذ المشروع الذي يقام الآن وهو مشروع سد ومحطة كهرباء في تنزانيا تحقق حلمهم في البناء والتنمية.
وأضاف يونس خلال تصريحات خلال تغطية خاصة من تنزانيا على هامش احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجي لاستكمال تنفيذ مشروع انشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري نقلتها فضائية صدى البلد أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان كانا متواجدين مع التحالف المصري وشركات العمل المقاولون العرب والسويدي للاطمئنان على سير العمل.
قال أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز، إنه يحب التركيز بشكل كبير في أي مباراة يشارك فيها .
وأضاف أحمد فتحى في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": "النادي الأهلي بيحب يلعب على كل البطولات وميخسرش بطولة، وهذا الأمر يشكل ضغطا على اللاعبين طوال الوقت".
قال أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إن أسرته لا علاقة لها بـ كرة القدم، ولا يهتمون بمتابعة كرة القدم بشكل كبير.
ومن جانبها قالت نورا زوجة احمد فتحي،:" انا مليش في الكورة ولكن بشغل أي ماتش يشارك فيه أحمد فتحي"، وقاطعها احمد فتحي قائلا:" الحمد لله انها مش بتفهم في الكورة وكده مش عاملة ازعاج في البيت".
قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، إنه يعمل على تكوين منتخب يضيف رصيدا إلى الكرة المصرية والمنتخب الأول في المستقبل، ونهدف إلى حدوث تواصل أجيال وإظهار نجوم جدد.
وأضاف غريب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" أثناء تكريم الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الأولمبي بعد التأهل للاولمبياد أكد لنا ان المهمة مستمرة قائلا «الشعب عايز يفرح في طوكيو» وهذا تكليف لنا ".
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن المرحلة العمرية في حياة الطالب الجامعى لا تحتمل إهدار عام أو اثنين بسبب إغلاق فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة قدمت نموذجا رائعا فى مواجهة كورونا.
وأضاف عبد الغفار خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، تقديم الإعلامى شريف عامر: "اللحظة الأصعب عندما كنا نرى فيها مدى الضغط على النظام الصحي فى أوروبا وأمريكا قبل وصول كورونا إلى مصر".
قال الدكتور بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ إن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جرت بحرية كاملة، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تداخل لأصوات المواطنين.
وأضاف أبو شقة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن التزوير الحقيقي في صندوق الانتخابات، لكن إرادة المواطن عندما يقف أمام صندوق الاقتراع لم يشوبها أي تزوير، موضحًا أنه لم يكن هناك أي رقيب على الناخب أثناء التصويت.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليقا على احتفالية صندوق تحيا مصر بإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الاسر الأولى بالرعاية، إن صندوق تحيا مصر رائد في العطاء.
وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" عندما تم إنشاء صندوق تحيا مصر لم يتخيل أحد أن ينمو الصندوق بشكل كبير ويدخل في جوانب مختلفة من التنمية، وساند الجهات الحكومية والأهلية من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية .
ال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إنه في ظل الظروف الحالية، وصل الدين المصري إلى مؤشرات جيدة مع وجود برنامج طموح للإقتصاد المصري للتصدير والنمو.
وأضاف محيي الدين خلال تصريحات عبر تطبيق سكايب لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه لا بد من زيادة حجم الإيرادات التي تأتي من الإستثمارات الأجنبية المباشرة ومن التصدير بعد ذلك.