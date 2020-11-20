هاشتاج باقي عالأميرة 90 دقيقة.. جماهير: اللهم الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2020





وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : حارب على البطوله بروح الابطال العب برجوله موت على الكوره افريقيا للكبار وانت الاسطوره .. سيطره أهلاويه شعب الأهلي





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اللهم الأهلي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2020 #باقي_عالاميره_90_دقيقه





- مهما كانت قوة المنافس لازم ان نلعب بكل قوتنا ونطلع كل م عندنا #باقي_عالاميره_90_دقيقه





- كلامي للقائد شناوي البطوله بتاعتك شد لاعبيتك وحفزهم من أجل لقب غايب ورجوع نسر القلعه على عرش أفريقيا ف مكانه المفضل

#باقي_عالاميره_90_دقيقه





- صلوا على رسول الله صل الله عليه وسلم بنية تحقيق البطوله بإذن الله تعالى فالصلاه على الرسول من اسباب استجابة الدعاء

#باقي_عالاميره_90_دقيقه





- سيمنحكم الفرصة لكتابة إسمائكم فى تاريخ النادي الأهلي ، لم يتبقى الكثير على ليلة الفاينال ، 90 دقيقة على المجد 90 دقيقة لعب بروح كما عودتمونا . بروح ليلة رادس والنجم الساحلي وصن داونز ، بروح الدوري التاريخي نحن نثق بكم ، ونتمني أن تكونوا على قدر المسؤلية

#باقي_عالاميره_90_دقيقه





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افريقيا ياةابطال

أن شاء الله البطوله اهلاويه #باقي_عالاميره_90_دقيقه

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.





الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.

دشن عدد من جماهير الكرة المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج باقى عالاميره 90 دقيقة لدعم النادى الاهلى قبال مبارة نهائى دورى ابطال افريقيا امام نادى الزمالك .