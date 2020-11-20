ربيع ياسين يضم أسامة فيصل لـ منتخب الشباب

وافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، على انضمام أسامة فيصل مهاجم منتخب الشباب وفريق الكرة بنادي الزمالك إلى معسكر الفريق الابيض المقرر اليوم بمدينة السويس .





وهذا عقب مباراة منتخب الشباب الودية أمام منتخب السويس حيث يبقي اللاعب بفندق إقامة الفريق بالمدينة. وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بطلب الزمالك لضم اللاعب، ليوافق ياسين على الفور ، ويمنح مدرب شباب الفراعنة، اللاعب الضوء الأخضر بالانضمام لمعسكر الفريق الابيض بالسويس ، على أن يعود لمعسكر المنتخب بعد غدا الاحد.





ويخوض شباب الفراعنة، مباراة ودية اليوم الجمعة، أمام الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.





وفي سياق آخر أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة السوبر الإفريقي في القاهرة بدلا من قطر. وقال نص بيان الكاف اليوم: "بناء على التنسيق المشترك بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد القطري، فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، تقرر عدم إقامة كأس توتال (السوبر) في قطر والتي كان من المقرر أن تستضيفه في الفترة ما بين 14-16 أغسطس".





واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتدا من يوم الاثنين المقبل استعداد للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.





ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة. ويفضل الجهاز الفني للفريق الانتظام في معسكر مبكر لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.



