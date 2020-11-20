لصحة قلبك.. أهم فوائد اليوجا على الصحة

تعتبر اليوجا طريقة رائعة للعمل على مرونتك وقوتك، ويمكن للجميع فعل ذلك أيضًا، و بعض أنواع اليوجا تدور حول الاسترخاء، وفي حالات أخرى تركز معظم الأنواع على وضعيات التعلم، وأثبتت إحدى الدراسات تحسن الأشخاص مرونتهم بنسبة تصل إلى 35٪ بعد 8 أسابيع فقط من اليوجا، وذلك يضمن تحسن التنفس أيضا بشكل جاد. أيضا









بعض أنماط اليوجا ، مثل اليوجا والشتانغا، جسدية للغاية، ستساعدك ممارسة أحد هذه الأساليب على تحسين قوة العضلات. كما تعمل وضعيات اليوجا على شد عضلاتك، يمكنهم مساعدتك على التحرك بشكل أفضل والشعور بالتعب، و





ولكن حتى أنماط اليوجا الأقل نشاطًا، مثل Iyengar أو Hatha ، يمكن أن توفر فوائد القوة والقدرة على التحمل، وتساعد اليوجا أيضًا على إدراك جسدك، يساعدك ذلك على الاسترخاء بشكل أفضل والتخلص من الأمراض.





فوائد التنفس

عادةً ما تتضمن اليوجا الانتباه إلى أنفاسك، مما يساعدك على الاسترخاء، قد يتطلب أيضًا تقنيات تنفس محددة.





لكن اليوجا عادةً ليست هوائية، مثل الجري أو ركوب الدراجات، إلا إذا كانت نوعًا مكثفًا من اليوجا.





تقلل التوتر

تستخدم بعض أنماط اليوجا تقنيات التأمل التي تساعد على تهدئة العقل، يمكن للتركيز على تنفسك أثناء اليوجا أن يفعل ذلك أيضًا. قد تشعر بتوتر أقل واسترخاء أكثر بعد القيام ببعض اليوجا ، و





جيد لقلبك

من المعروف منذ فترة طويلة أن اليوجا تعمل على خفض ضغط الدم وإبطاء معدل ضربات القلب، يمكن أن يفيد معدل ضربات القلب البطيء الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية .





كما تم ربط اليوغا ل خفض الكولسترول و مستويات الدهون الثلاثية ، وظيفة الجهاز المناعي بشكل أفضل.





المرجع موقع webmd



