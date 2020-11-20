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الصرف الصحي: واجهنا موجة أمطار في القاهرة بـ18 ألف بالوعة| فيديو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:03 م
موجة أمطار
موجة أمطار
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شيرين عادل
قال وليد عابدين، متحدث شركتى القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن إنجاز أعمالهم يتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية فبمجرد خروج تحذيرات تخص سقوط أمطار، يتم اتخاذ الإجراءات لمواجهة هذا الأمر. 

وأوضح عابدين، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم  عبر فضائية اكسترا نيوز، أنه تم نشر المعدات منذ الصباح الباكر وحتى بدء سقوط الأمطار التى ضربت محافظات القاهرة عند الساعة 2 ظهرأ بإجمالى 18 ألف بالوعة فى القاهرة ، وإضافة 250 اخرى جديدة أيضأ فى الجيزة. 

وأشار إلى أنهم يمتلكون معدات متعددة للتعامل مع موجات الأمطار بإجمالى 100 معدة فى القاهرة و 65 معدة فى الجيزة .  

وأدف أن الأمطار بدأت ما بين خفيفة ومتوسطة بينما كانت شديدة فى طرة والمعادى بالإضافة منطقة البحر الأعظم فى الجيزة. 

وتابع، أن أجهزة الدولة تشترك فى مواجهة الأمطار ومنها هيئة النظافة ، والحماية المدنية ، ورؤساء الأحياء وذلك تحت مظلة وإشراف المحافظية. 

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت أن عدة  مناطق مختلفة على القاهرة والجيزة،  تشهد  خلال الساعات الجارية سقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، يصاحبها نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئوية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة مئوية، والصغرى 14.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، المناطق المحتملة أن يكون هناك سقوط أمطار اليوم، ما بين الغزيرة والرعدية على بعض المناطق ومتوسطة إلى خفيفة على مناطق أخرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح، كالتالي:

- غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب  - شلاتين - رأس بناس).

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