ملوخية.. سفير الاتحاد الأوروبي عن أكلته المفضلة في مصر

عبر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برجر، عن حبه وامتنانه بتواجده في مصر، مؤكدا أنها من الدول الجميلة والرائعة.





وقال كريستيان برجر، في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، في حضور النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة المصرية، يسعدني التواجد في مصر، وجئت لمصر مرات عديدة، منها مرة كنت سائحا، وأخرى كمسئول عن الشرق الأوسط.





وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، :"عشت في مصر أسابيع، وعلى قدر المهمة التي اتي من أجلها، وبعد انتهاء المهمة أعود"، مستدركا أن مصر بلد جميل وفيها الكثير ليجذب السائحين حول العالم لها.





وعن الأطعمة المفضلة له، تحدث سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برجر، قائلا :"تذوقت الأكلات المصرية، وفي مقدمتها طعام الملوخية، وأعشقها كثيرًا"، متابعا أنه من الصعب تحديد أي مكان أقرب لقلبي في مصر.





وأكمل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أنه كل مكان في مصر له سحر خاص جدا، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتجاهل أم الدنيا وسعيد فيها كثيرا.





فيما أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مبادرة بقيمة 60 مليار يورو لتمويل الأبحاث الخاصة بلقاح كورونا؛ للإسراع من عملية إيجاد لقاح، لإيقاف تلك الجائحة، وإيصال هذا اللقاح للجنس البشري أكمل، وليس فقط لمن لديهم القدرة على شرائه، مشيرا إلى أن الجائحة أثرت - بشكل كبير - على دول العالم وسكانها، وعلى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت برجر ،خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبى، إلى أن الجائحة دفعت إلى عودة نحو 600 ألف أوروبي إلى بلادهم في وقت قصير، وفقد كثير من المواطنين وظائفهم، مضيفا أن الدول الأوروبية كانت حريصة على تسهيل مرور البضائع والسلع من خلال إطلاق الطريق الأخضر لمرور السلع الآمنة في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الجائحة.





من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي محمد أبو العينين أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والسياحي الأول في مصر، مضيفا أن العالم كله يمر بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، حيث أثرت على مختلف الدول.

وأشار إلى أن كل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية أظهرت تغير شكل وهيكل الاقتصاد العالمي، حيث ستتغير نظرية العولمة وأولويات الدول في الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا ضرورة وضع رؤية جديدة تأخذ في الاعتبار خطورة الاعتماد على سلاسل القيمة من دولة واحدة.

وطالب بضرورة وضع رؤية تعتمد على التعاون المصري الأوروبي والتعاون المصري الأمريكي المشترك القائم على تحقيق المصالح المشتركة، مؤكدا أن الشعب المصري يؤيد القيادة السياسية في رؤيتها لبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جرت زيادة مشاركة الشباب والمرأة واختيار الكفاءات في الوقت المناسب، مشيدا بالمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الحكومة كالعاصمة الإدارية الجديدة المبنية بفكر متحضر ومشروعات قناة السويس.

وأضاف أبو العينين أنه جرى في مصر - خلال الفترة الماضية - إنشاء 22 مدينة صناعية، وانخفضت معدلات التضخم، كما تراجعت معدلات الديون، وانخفضت معدلات البطالة، وأصبحت التجربة المصرية نموذجا يحتذى به في مختلف الدول.­­­­



