الأمطار تهدد مواجهة الأهلي وأبو قير في كأس مصر.. الأرصاد توضح

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد تقلبات وموجات غير مستمرة خلال هذه الفترة التى تشهد فصل الخريف، قبل الدخول فى فصل الشتاء رسميا.





وأضاف شاهين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مع الإعلامى خالد العوامى، أن الأمطار تنتهى فرص سقوطها على القاهرة خلال الساعات المقبلة، وتستمر بغزارة على السواحل الشمالية ولكن ليست بالغزارة التى شهدتها اليوم فى المحافظات الساحلية.





وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن المواطنين عليهم ألا ينخدعوا فى الطقس، ويستمروا فى ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال تواجدهم خارج المنزل فى فترات الليل والصباح الباكر، مردفا: "درجة الحرارة الصغرى وصلت إلى 15 و16 درجة مئوية".





يشار إلى أن الأهلى سيقابل أبو قير للأسمدة فى محافظة الإسكندرية غدا، بينما سيواجه الزمالك نظيره نادى مصر، فى السويس، وذلك فى منافسات ربع نهائى كأس مصر غدا، رغم الطقس السيئ الذى تشهده المحافظات الساحلية.





أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين لمواجهة أبو قير للأسمدة ضمن مواجهات كأس مصر.

وتقام المباراة بين الأهلي وأبو قير للأسمدة مساء غدا السبت في الدور ربع النهائي من المسابقة المحلية.

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وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، محمد شكري، عربي بدر.

خط الوسط: حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، جيرالدو، فارس طارق.

خط الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي، أحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، ما بين الإصابات والراحة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل.

ومن بين غيابات الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، كل من علي معلول ومحمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة وعمرو السولية وجونيور أجاي ومحمد هاني.



