طريقة تحضير المندي بوصفات مختلفة

يعد المندي من الأكلات الخليجية الشهيرة، والتي يفضل العديد من الأشخاص تناولها، ويمكن تقديمها بالعديد من الوصفات اللذيذة والمختلفة، ويمكنك التنوع في إضافة البهارات المفضلة لديك لإضافة نكهة مختلفة ولذيذة.









مقادير المندي

دجاج

2 كوب أرز

2 كوب طماطم مبشور

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 بصل

2 ثوم

فلفل حار

2 ليمون

عود قرفه

ورق لورا

قرنفل

حبهان

ملح

فلفل أسود

مكعب

مرقة

ملعقة عصير ليمون

زيت

سمن





طريقة تحضير المندي

* يشوح البصل مع سمنة على النار ثم يضاف الثوم والملح والفلفل





* يضاف الفلفل الحار و لومي و لورا و قرفة و قرنفل و حبهان وورق لورا ثم تضاف الطماطم و الصلصلة و مكعب مرقة





* يضاف القليل من الماء ثم يضاف الارز ويقلب جيدا ثم يوضع في بايركس





* يضاف ماء ويغطى بالفويل مع احداث فتحات في الفويل





* يتبل الدجاج بالملح والفلفل الاسود وخليط من الطماطم والبصل المبشورين والزيت ثم يضاف عصير الليمون





* يوضع الدجاج على الارز المغطى بالفويل مع تغطيتها ايضا بالفويل





* تدخل فرن على درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة ثم تهدأ النار وتترك لمدة ساعة ونصف على الاقل ثم يقدم الارز وعليه الدجاج ويزين باللوز





وصفة اخرى لتحضير المندي

مقادير المندي

دجاجة كاملة 2 كوب أرز بسمتي حبة بصل شرائح حبة طماطم مفرومة ملعقة صغيرة معجون ثوم ملعقة كبيرة كزبرة مجففة ملعقة كبيرة جرام ماسالا 6 حبات قرنفل 4 حبة هيل 10 حبة فلفل أسود 4 ورق لورا 2 عود قرفة 2 ملعقة كبيرة زبدة ملح حسب الرغبة 4 كوب ماء 2 ملعقة كبيرة زيت 2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة





طريقة تحضير المندي