رعاية شباب آداب القاهرة تعلن عن أهم الخدمات المقدمة

‎أعلنت رعاية الشباب بكلية الاداب جامعة القاهرة ، عن ‎تقدم خدماتها متكاملة إلكترونيًا ، وذلك لجميع طلاب الكلية تماشيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .





‎كما نوهت الكلية عن طريقة التسجيل للخدمات عن طريق الرابط التالى :





https://docs.google.com/forms/d/e 1FAIpQLScrU1b3xPPTJwrwkoy23c4yFDPeaVt5WzdSLNaBA8xyqmVDGg/viewform





‎وتشمل الصفحة الالكترونية لادارة رعاية الشباب على :





‎١-تسجيل الطلاب فى احدى لجان ادارة رعاية الشباب

‎٢-تسجيل الطلاب ذى الاحتياجات الخاصة

‎٣-تسجيل الطلاب فى مشروع الموهبين

‎٤-تسجيل شكوى او مقترح لتحسين الخدمة









‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، ‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.





‎وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.





أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اتخاذ قرارات مهمة في إطار مواجهة الدولة المصرية لفيروس كورونا المستجد، واستكمالا لخطة الجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار انتشار فيروس كورونا واستعدادا للموجة الثانية المتوقعة خلال الفترة القادمة، وفي ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، موجها كافة الجهات والإدارات المعنية بالجامعة بتنفيذها اعتبارًا من اليوم، ولحين حدوث أي تطورات أو تغييرات بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وقال الدكتور الخشت، إنه درءا لأخطار انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، ولمقتضيات المصلحة العامة، فإنه تقرر الاستمرار في عدم السماح بدخول كليات ومعاهد وحرم الجامعة وإداراتها ووحداتها دون ارتداء "الكمامات الواقية"، على أن تتخذ الإجراءات القانونية المقررة حال المخالفة، بالإضافة إلى استمرار كافة وحدات الجامعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل، وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وطبقًا لخطة جامعة القاهرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقرر الدكتور الخشت، منح الرؤساء المختصين، العديد من الصلاحيات وذلك وفقا لطبيعة العمل، ودون المساس بمستوى الأداء أو الانجاز، وبما يضمن حسن سير العمل بانتظام، مشيرا إلى أنه من صلاحيات الرؤساء وضع نظام لتناوب الموظفين فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، مع مراعاة ألا تقل نسبة الحضور عن ثلثي القوة الإجمالية وذلك لحين إشعار آخر وتغير الظروف.



