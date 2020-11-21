غدا.. ندوة للوقاية من فيروس كورونا بـ خدمة اجتماعية حلوان

أعلنت وكالة الكلية لشئون البيئة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل للحضور فى ندوة للتوعية بفيروس كورونا ويأتى هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور زعلول عباس حسنين عميد الكلية .





وقام الدكتور صفاء خضير خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بترتيب لانعقاد ندوة بعنوان "الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوي من الأمراض المنتشرة" ويأتي هذا بالتعاون مع وزارة الصحة وبتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية، حيث تركز الندورة على توعية الشباب بالأمراض المعدية وكيفية التصدى لها ومكافحتها وما هى سبل الوقاية التى يجب اتباعها حتى نقلل من فرص الإصابة بالأمراض.





وحددت الكلية غدا الأحد، موعدا لعقد الندوة وذلك فى تمام الساعة 10 صباحآ بقاعة 5 فى الدور الارضي بمقر الكلية فى الحرم الجامعة.





كما طلبت الكلية من الطلاب الراغبين فى حضور الندوة سرعة تسجيل الاسماء وان التسجيل يكون عن طريق مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية . كما شددت الكلية على الطلاب اتباع الاجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة من لبس الكمامة و استخدام المطهرات ومراعاة التباعد بين الطلاب لمكافحة فيروس كورونا.

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كما شددت الجامعة على الطالب المشاركين فى الدورة الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية المعروفة والمتبعة من ارتداء الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب داخل الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد .

وكان قد قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها .

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وكان قد اوضح الدكتور ماجد نجم ان جامعة حلوان تراعى تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم كما يتم تطبيقها طوال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعى إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات .