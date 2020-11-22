ننشر شروط الترشح للعمل كرؤساء لجان ومراقبين في امتحانات الدبلومات الفنية 2021

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الترشح للعمل كرؤساء للجان السير والمراقبين الأوائل لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط في المتقدمين للاشتراك في اعمال لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ألا يكونوا قد تعرضوا لـ : الحرمان من أعمال الامتحانات، والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة ، وأن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.





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حيث قالت وزارة التربية والتعليم، يشترط أيضًا ألا يكون المتقدم لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية ، و ألا يكون المتقدم محالا إلى المعاش قبل انتهاء الدور الأول، وألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة ، ويراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات التالية : (موجه عام – موجه أول – موجه – مدير إدارة – مدير مرحلة – مدير مدرسة – كبير معلمين – معلم خبير – معلم أول أ – رئيس قسم – وكيل قسم ).





وبالنسبة لموانع القرابة : فيجب ألا يكون بينه و بين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف بالعمل بها.









ويقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع ، وتراجع البيانات والاختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال ، ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب من طرف المديرية بهذه الموانع وصحيفة الاحوال مجمعة على مستوى المديرية التعليمية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني إلى اللجنة المركزي للتعليم الفني بالوزارة.





وتتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية .





وسيتم تحويل كل من تنطبق عليه الشروط ، ولم يتقدم بإستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشئون القانونية ، وعلى مدير المدرسة أو المسئول عن شئون العاملين إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة والتي تنطبق عليهم الشروط وإلا سيتم تحويل مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين إلى الشئون القانونية.





ولا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام وكذلك صحيفة الأحوال.



