آداب عين شمس تستضيف حملة 100 مليون صحة للكشف عن سرطان الثدي.. اليوم

تستضيف كلية الآداب بجامعة عين شمس "حملة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الثدي" بدءا من اليوم، الأحد.





وقال د. مصطفى مرتضى عميد الكلية إن استضافة الكلية ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للحملة يأتى في إطار المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية والمبادرات الوطنية التي تعود بالنفع على المجتمع وتصب في صميم الدور المجتمعي للكلية، وتنفيذا للخطة التي رسمتها رئاسة الوزراء لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن الأمراض المزمنة وتخصيص كل الإمكانيات الطبية لعلاجها.

وأكدت د. رشا الديدي وكيل الكلية، أن الحملة تستمر لمدة 4 أيام وتستهدف الكشف على الطلبة (على ألا يقل عمرهم عن 19 سنة) وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.









وأضافت الديدى أن الحملة تستهدف أيضا توقيع الكشف الطبي على الفتيات والسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي حتى يتسنى العلاج المبكر للحالات إن وجدت واكتشاف الحالات المصابة بالأمراض المزمنة وتوجيهها للعلاج المناسب وإرشادها لاتباع الأنظمة الصحية والغذائية التى توصي بها وزارة الصحة المصرية وفقا لتعليمات منظمة الصحة والغذاء العالمية.





يأتي ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف د. رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ووقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأسامة لطفى الأحمر، محافظ المنطقة ٢٤٥١ الروتارية مصر، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الدراسات العليا للطفولة، مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس والمنطقة الروتارية ٢٤٥١ ممثلة فى لجنة الخدمة المهنية.









حضر التوقيع د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، ود.سحر موسى سليمان عميد كلية التمريض، ود. أحمد الكحكى مدير مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وإيمان الغمزازى رئيس اللجنة، ومروة فاروق عضو اللجنة، وشرين ابو الحسن رئيس نادى هليوبوليس الشروق، وهالة ابو العزم عضو النادى لجنة الخدمات المهنية، وعباس زخارى عضو اللجنة المهنية ود. سلوى حداد.



