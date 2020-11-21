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أخبار العالم

لحظة هروب العشرات من سجن بعبدا في لبنان.. فيديو

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:59 م
هروب عشرات السجناء
هروب عشرات السجناء من سجن بعبدا في لبنان
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قسم الخارجي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة هروب عشرات المساجين من سجن بعبدا.

ويظهر في المقطع المتداول فرار عدد من الأشخاص وتدافعهم لركوب إحدى السيارات، للهروب.

فيما لم يتسن التأكد بشكل مستقل من صحة المقطع، الي يرصد هروب لحظات هروب المساجين في لبنان، حسبما قال نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

كان الأمن اللبناني أعلن أن  69 سجينًا أقدموا على الفرار من سجن بعبدا بقصر العدل، موضحة أنه تم توقيف 15 منهم، بينما سلم 4 أنفسهم.

وأضافت السلطات اللبنانية في بيان أن  حادث سير وقع في بلدة الحدث، حيث اصطدمت سيّارة من نوع نيسان بشجرة، واتضح أن عددًا من السجناء الفارّين كان على متنها بعد سلبها من سائقها. 

وذكر البيان أن حادث السير أسفر عن وفاة 5 من السجناء وإصابة آخر، تتم معالجته في أحد المستشفيات.

وأوضح الأمن اللبناني أن عدد السجناء الفارين بلغ  حتى الان 39 سجينًا، بعد توقيف 25 هاربا.

وأشارت القوى الأمنية اللبنانية إلى أنها مستمرة بشكل مكثّف ودون هوادة لاعادة توقيف جميع الفارين.

وناشد الأمن الداخلي المواطنين الذين لديهم أي معلومة عن مكان تواجد أحد من الفارين، الاتصال على رقم النجدة 112، وأكد البيان أن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى أسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.

وطوقت القوى الأمنية اللبنانية، فجر السبت محيط قصر العدل في بعبدا والمنطقة المحيطة له في محاولة للبحث عن عدد من الفارين.

وبحسب التقارير، أقدم عدد من السجناء في الساعات الأولى من فجر السبت على تحطيم الأبواب في سجن بعبدا والخروج من الزنزانات، كما تم الاعتداء على أحد عناصر الأمن.

وزعمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن السجناء احتجزوا بعض العناصر الأمنية المكلفة بحماية قصر العدل والسجن التابع له.

من جانبها، توجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.
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