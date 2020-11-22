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أخبار العالم

مودرنا الأمريكية: سعر لقاح كورونا بين 25 و37 دولارا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" المنتجة للقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، عن سعر جرعات اللقاح بالنسبة للحكومات.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، ستفرض "مودرنا" على الحكومات ما بين 25 دولارًا و37 دولارًا لكل جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، اعتمادًا على الكمية المطلوبة، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل.

وقال ستيفان بانسل: "لقاحنا يكلف تقريبًا نفس تكلفة لقاح الأنفلونزا، والذي يتراوح بين 10 دولارات و 50 دولارًا".

وأضاف بانسل: "لم يتم التوقيع على أي شيء حتى الآن ، لكننا على وشك التوصل إلى اتفاق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.. نريد أن نصل إلى أوروبا ونجري محادثات بناءة" ، مضيفًا أنها كانت مجرد مسألة أيام حتى يصبح العقد جاهزًا".

وأجرى الاتحاد الأوروبي محادثات مع شركة موديرنا بشأن لقاحها التجريبي لـ"كوفيد 19" على الأقل منذ يوليو.

وأعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية، الثلاثاء، أن الحكومة الفيدرالية من الممكن أن تأذن باستخدام لقاح الشركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في حال جاءت نتائج الاختبارات السريرية التي تجريها الشركة إيجابية، والتي سيتم الإعلان عنها في نوفمبر الجاري.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال المدير التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل إن  الحصول على إذن من الحكومة قد يتأخر حتى أوائل العام المقبل في حال تعطلت نتائج التجارب السريرية.

وأشارت أنه بعد إعلان بانسيل، فإن هناك لقاحين يحتمل أن يطرحا قبل نهاية العام لفيروس كورونا هما لقاح شركة موديرنا، ولقاح تختبره شركة فايزر، فيما أوقفت التجارب على لقاحين آخرين بشكل مؤقت للتحقيق في "أعراض غريبة" أصابت مشتركين في التجارب.

وبدأت مودرنا اختبارات تضم 30 ألف مشارك في يوليو الماضي، لمعرفة مدى فعالية اللقاح الذي تنتجه ومدى أمانه.

وصممت الشركة الأمريكية لقاحها بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وبدأت الاختبارات البشرية في مارس مع البدء أيضًا في توسيع إنتاج الجرعات.

وأظهرت الدراسات الأولية للقاح أنه نتج عنه استجابة مناعية لدى المتطوعين للاختبارات السريرية، وأنه كان آمنا بشكل عام.

وتخطط الشركة لإنتاج نحو 20 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية هذا العام وما لا يقل عن 500 مليون جرعة في العام المقبل.

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