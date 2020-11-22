السفارات والقنصليات بالخارج تواصل تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين في انتخابات "النواب"

تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم الأحد، تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى على مقاعد الفردي في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.

وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى غد الإثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي السياق ذاته.. تتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين في الخارج، فضلًا عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفني المنبثقة عن الهيئة.

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الأولى ١٣ محافظة هي: (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح).



