لمواجهة كورونا: أوقاف أسوان تواصل التطهير بمختلف المساجد

تواصل الأجهزة المعنية بمديرية الأوقاف بأسوان جهودها لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل كل المساجد بمختلف المراكز والمدن لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".





ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن أعمال النظافة وإجراءات التطهير والتعقيم تتم بشكل دورى داخل المساجد، مع التأكيد على غلق دورات المياه بالمساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وأن تتم هذه الإجراءات بشكل دوري على مستوى الإدارات على مستوى المحافظة.









وقال الدكتور محمد عزت بأن تنفيذ ذلك يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها أجهزة المديرية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ، ولهذا فيتم دائمًا التأكيد على علامات التباعد الإجتماعي ووضع علامات جديدة في حين اختفت آثار العلامات السابقة، في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال تأديتهم للصلوات بالمساجد ، وأن هناك إجراءات وقائية يتبعها المصلين ايضًا وهي إرتداء الكمامة، واصطحاب المصليات الخاصة بهم.





وكانت قد واصلت محافظة أسوان سلسلة افتتاحات المساجد بمختلف المدن والمراكز والقرى، بهدف التوسعة في إعمار وبناء المساجد، ودور العبادة الكبرى؛ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب حيث أن هناك بعض المساجد يساهم صندوق عمارة المساجد التابع للأوقاف في إنشائها، وبعضها الأخر يتم إنشتؤه بالجهود الذاتية.







وكان قد افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسجدى عمرو بن العاص والعتيق بمركز إدفو من ضمن 12 مسجد تم افتتاحهم خلال الفترة الحالية حيث يقع مسجد عمرو بن العاص بقرية العقيبة على مساحة 200 م2 وتم تنفيذه على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة 2 مليون جنيه.





كما قام المحافظ بإفتتاح مسجد العتيق بقرية الخوى بالحجز بحرى على مساحة 280 م2 والذى تم تنفيذه بالجهود الذاتية بتكلفة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام الوزارة بأعمال فرش المسجدين.







وفي كلمته أكد اللواء أشرف عطيه على حرصه بزيارة القرى والمناطق النائية ضمن االأفتتاحات المتتالية لبيوت الله من خلال وزارة الأوقاف للوقوف على المطالب الجماهيرية ومتابعة المشروعات الجارية من قرب.







وأشار إلى أنه لا مكان بيننا لأي متقاعس أو فاسد وخاصة في ظل الخطوات السريعة للقيادة السياسية والحكومة لتنفيذ مشروعات بمختلف المجالات والقطاعات لتحسين معيشة المواطن البسيط.





واقرأ أيضًا:وأشار عزت بأنه يتم التشديد علي جميع إدارات الأوقاف على مستوى المحافظة بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسوان على دور الدولة في بناء وإعمار المساجد على مستوى جمهورية مصر العربية، وفقا لخطة الوزارة في إعمار وبناء دور العبادة الكبرى؛ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب.