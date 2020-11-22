محافظة قنا تنتهى من تجهيز المقرات الانتخابية لجولة الإعادة لمجلس النواب

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن انتهاء جميع التجهيزات لجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب وجاهزية المقار الانتخابية وتذليل كل العقبات لضمان سهولة سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب.





وأشار الداودي، إلى أن محافظة قنا تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركز إنتخابى، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و 34 الف و373 مواطن.





وأوضح محافظ قنا، أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظة قنا تجري بين ١٨ مرشح" ٤ مرشحين بالدائرة الأولي لمركز قنا، و ٤ مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقاده، و ٦ مرشحين بالدائرة الثالثه لمراكز نجع حمادي و دشنا والوقف، و ٤ مرشحين بالدائرة الرابعه لمراكز أبوتشت وفرشوط".





و أضاف محافظ قنا، أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة قنا تعمل علي مدار الـ24 ساعة ومتصلة بغرف العمليات بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية مشيرا انه تم توفير أماكن جلوس لكبار السن ومظلات بالمراكز الانتخابية ومياه للشرب لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.





و أشار محافظ قنا، إلى أنه تم تكليف رؤساء المدن والقرى بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتقديم حلول فورية للمشكلات وتذليل العقبات أمام الناخبين لسير عملية الاقتراع بسهولة ويسر تام.







وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.





تفتح اللجان أبوابها على مدى يومى الاثنين والثلاثاء، في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها و أرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب





وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، و للمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.





وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.





كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلو بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.





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