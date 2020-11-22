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محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: لا أحد فوق القانون

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:10 م
جولة رئيس مدينة بورفؤاد
جولة رئيس مدينة بورفؤاد
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كتب محمد الغزاوى

شدد اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد انه لاأحد فوق القانون وان تعليمات الدولة ستنفذ بكل دقة وحزم فى ظل معاودة انتشار فيرس كورونا المستجد.

وقال عامر فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان تعليمات مجلس الوزراء فيما يخص مواعيد فتح واغلاق المحال التجارية و الكافيهات و اتباع الاجراءات الاحترازية سيتم تطبيقها بكل دقة، مطالبا اصحاب المحلات و المتاجر باتباع التعليمات حتى لايكونوا عرضة للمسائلة القانونية أو الإغلاق.

واوضح اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد ان المدينة تشهد عملا متواصل فى شتى المجالات بالتوازى خلال الفترة الحالية بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حتى تستعيد مكانتها الطبيعية وشكلها الجمالى.

وقال عامر انه اصدر تعليمات الى ادارتى البيئة و الحدائق برفع كفاءة الشوارع و المسطحات الخضراء التى تتميز بها المدينة و التى شهدت اهمال خلال الفترات السابقة نتيجة عدة عوامل حتى يشعر المواطن بالتغيير.

واوضح رئيس مجلس المدينة ان الاعمال تتم بالتوازى مع تنفيذ تعليمات المحافظ بتطهير بالوعات المطر ورفع حالة الطوارئ لمواجهة اى تداعيات جوية خلال شهر الشتاء.

وتطرق رئيس مجلس المدينة الى تنفيذ عمليات احلال وتجديد لكافة اعمدة الانارة بالمدينة لاضاءة كافة شوارعها خلال اقصر وقت ممكن.

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وبين عامر انه يجرى الان التنسيق مع اصحاب الكافيهات و المقاهى بشأن الاشغالات التى تؤرق المواطنين وتسبب لهم عائق وتؤثر على الواجهة الحضارية للمدينة.

وشدد رئيس مجلس مدينة بورفؤاد على انه يجرى حاليا استخدام روح القانون لرفع الثقافة لدى الجميع خلال تلك المرحلة ومنع الضرر عن المواطنين، لافتا الى ان المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ احكام القانون على جميع المخالفين ممن لم يمتثلوا للتعليمات.

واكد عامر ان الجميع على ارض مدينة بورفؤاد سيخضع لتنفيذ القانون وفى حالة المخالفة لا فرق بين كبير وصغير فالكل سواء طالما اقدموا على مخالفة القانون و التعدى على املاك الدولة.

وناشد رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، الجميع بالتعاون من اجل استعادة بورفؤاد السياحية الجميلة بهدوئها وجمال طرازها المعمارى لتكون متتفس لاهالى بورسعيد وزوار المدينة الباسلة من كافة محافظات مصر، لافتا الى انها بوابة العبور إلى شرق بورسعيد قاطرة التنمية لمصر كما اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

رئيس مدينة بورفؤاد: لا أحد فوق القانون
رئيس مدينة بورفؤاد: لا أحد فوق القانون
رئيس مدينة بورفؤاد: لا أحد فوق القانون
رئيس مدينة بورفؤاد: لا أحد فوق القانون
رئيس مدينة بورفؤاد: لا أحد فوق القانون
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