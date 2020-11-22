تستهدف مليون أسرة بالمحافظات.. وصول أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر إلى أسوان

شهدت محافظة أسوان اليوم وصول أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى يأتى تنظيمها إستعدادا لفصل الشتاء .
وتستهدف القافلة الإنسانية مليون أسرة فى مختلف محافظات الجمهورية حيث يتم توفير محتوياتها من خلال صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.
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وتشمل القافلة توفير 5885 شنطة مجمدات دواجن، و2500 كرتونة مواد غذائية، و5500 بطانية، سيتم توزيعها على الجمعيات الأهلية بمحافظة أسوان.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تفقد شاحنات القافلة الإنسانية التى تعتبر هى الأكبر استعدادا لفصل الشتاء، ومستهدفة مليون أسرة فى محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليونى دجاجة "2000 طن"، يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.
كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة شتاء آمن التى دشنتها وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون معها صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء، لاسيما أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية فى توفير سكن آمن لأكثر من 10 آلاف أسرة لحمايتها من الأمطار وتوفير المرافق لها.
وكانت قد أنهت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان كافة إستعدداتها لخوض جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب، والمقرر لها يومى الاثنين والثلاثاء 23 و 24 نوفمبر الجارى ضمن محافظات المرحلة الأولى .
وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر.
وأشار محافظ أسوان إلى أن الأجهزة الحكومية يقتصر دورها على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستى فقط ، لافتًا إلى أنه وجه إلى تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أى أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسئولى المحليات.
وتستهدف القافلة الإنسانية مليون أسرة فى مختلف محافظات الجمهورية حيث يتم توفير محتوياتها من خلال صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.
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وتشمل القافلة توفير 5885 شنطة مجمدات دواجن، و2500 كرتونة مواد غذائية، و5500 بطانية، سيتم توزيعها على الجمعيات الأهلية بمحافظة أسوان.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تفقد شاحنات القافلة الإنسانية التى تعتبر هى الأكبر استعدادا لفصل الشتاء، ومستهدفة مليون أسرة فى محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليونى دجاجة "2000 طن"، يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.
كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة شتاء آمن التى دشنتها وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون معها صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء، لاسيما أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية فى توفير سكن آمن لأكثر من 10 آلاف أسرة لحمايتها من الأمطار وتوفير المرافق لها.
وكانت قد أنهت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان كافة إستعدداتها لخوض جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب، والمقرر لها يومى الاثنين والثلاثاء 23 و 24 نوفمبر الجارى ضمن محافظات المرحلة الأولى .
وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر.
وأشار محافظ أسوان إلى أن الأجهزة الحكومية يقتصر دورها على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستى فقط ، لافتًا إلى أنه وجه إلى تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أى أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسئولى المحليات.