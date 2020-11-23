هيونداي تطرح ميسترا hyundai mistra حصريا للسوق الصيني.. صور

ميسترا hyundai mistra قامت شركة هيونداي بطرح سيارتها الجديدة و المصممة خصيصًا للسوق الصيني، وهي سيدان أنيقة متوسطة الحجم ستتوفر بالأسواق العام المقبل كموديلات 2021.





تتميز السيارة هيونداي ميسترا hyundai mistra بتصميم أنيق، ويظهر ذلك في واجهتها الأمامية المُميزة مع شبك عريض من الكروم محاطة بمصابيح LED، وهيكل متدفق مع لمسات كرومية أنيقة، في حين يبلغ طولها 4780 مم وعرضها 1815 مم وارتفاعها 1460 مم، ويبلغ طول قاعدة عجلاتها 2770 مم، لتكون أصغر قليلًا من سوناتا.





صرحت هيونداي أن سيارتها هيونداي ميسترا hyundai mistra مساحتها الداخلية هي الأفضل في فئتها وبها شاشة داخلة قياس 12.3 انش ونظام ترفيهي مقاس 12.3 انش وفتحة سقف بانورامية وتشكيلة رائعة من أنظمة مساعدة السائق تشتمل على مساعد تجنب الاصطدام الأمامي والتنبيه الخلفي لحركة المرور وشاشة الرؤية المحيطية.





تأتي هيونداي ميسترا hyundai mistra بمحرك سعة 1800 سي سي تيربو بقوة 141 حصان وعزم 176 نيوتن متر، وتتوفر أيضًا بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 168 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران.





ولم تنس هيونداي طرح هيونداي ميسترا hyundai mistra في نسخة كهربائية ببطارية 56.5 كيلوواط/س، ومحرك يولد 181 حصان وعزم 310 نيوتن مت ويبلغ نطاقها الكهربي 520 كم لكل شحنة ويمكن شحنها من 30% إلى 80% في أقل من 40 دقيقة، وشحنها بالكامل يستغرق 9.5 ساعة بالشحن العادي المنزلي.





هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 الشكل الجديد الي المملكة العربية السعودية و لذلك سنعرض عليكم في التقرير أسعارها ومواصفاتها. جدير بالذكر أنه قد وصلت مؤخرا السيارة



وحصلت هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 الشكل الجديد على تغييرات تصميمية في واجهتها الأمامية والخلفية ومقصورتها الداخلية وأبرز التحديثات جاءت في الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية ومصابيح ضباب بتصميم جديد، وزوائد امامية سُفلية مطلية بالكروم اللامع، بالإضافة إلى تغييرات بسيطة في تصميم الجنوط مقاس 16 بوصة، وفي الخلف، حصلت على صدام خلفي مُحدث بلمسات كرومية أنيقة، وحساسات خلفية (كاميرا خلفية).

تأتي السيارة

هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 الشكل الجديد

بشاشة نظام ترفيهي بحجم 8 انش يُمكن ربطها بالجوال حيث تدعم أنظمة كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية، مع تنجيد مخملي، وفتحات تكيف خلفية وفتحة يو اس بي للمقاعد الخلفية، كما تغير تصميم فتحات المُكيف بشكل بسيط.

هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 الشكل الجديد تتوفر في السعودية بخيارين من المحركات ، الأول محرك 1400 سي سي 100 حصان فتيس أوتوماتيك 6 سرعات .







السيارة هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 الشكل الجديد متاحة بمحرك اخر 1600 سي سي 123 حصان فتيس أوتوماتيك 6 سرعات و سعة خزان الوقود تبلغ 43 لترا.



هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 الشكل الجديد متاحة في السعودية بثلاث فئات و هم هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 الشكل الجديد 1400 سي سي سمارت بسعر 64.325 ريال اي ما يعادل 267.500 جنيه مصري .





