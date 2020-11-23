أدوية تقلل معاناة مرضى الروماتويد

رغم التقدم العلمي الذي نعيشه اليوم وتزايد أعداد الباحثين والعلماء في شتى المجالات مازالت بعض الأمراض بدون علاج نهائي ومن بين هذه الأمراض الروماتويد





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وذكر موقع " مايوكلينك" أنه لا يوجد علاج نهائي لالتهاب المفاصل الروماتويدي ، لكن الدراسات السريرية تشير إلى أن الأعراض تكون أقل عندما يبدأ العلاج مبكرًا بالأدوية المعروفة باسم الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs).





الأدوية

تعتمد أنواع الأدوية التي يوصي بها طبيبك على شدة أعراض المريض ومدة إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويدي





مضادات الالتهاب غير الستيرويدية: و يمكن للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات) أن تخفف الألم وتقليل الالتهاب.





تشمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي لا تستلزم وصفة طبية إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي) ونابروكسين الصوديوم (أليف)، تتوفر مضادات الالتهاب غير الستيرويدية القوية بوصفة طبية، وأحيانا تشمل الآثار الجانبية تهيج المعدة ومشاكل القلب وتلف الكلى.





منشطات: تعمل أدوية الكورتيكوستيرويد ، مثل بريدنيزون ، على تقليل الالتهاب والألم وإبطاء تلف المفاصل، وقد تشمل الآثار الجانبية ترقق العظام وزيادة الوزن ومرض السكري.





غالبًا ما يصف الأطباء الكورتيكوستيرويد لتخفيف الأعراض الحادة ، بهدف تقليل الدواء تدريجيًا.





يمكن أن تؤدي الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs ) إبطاء تطور التهاب المفاصل الروماتويدي وحماية المفاصل والأنسجة الأخرى من التلف الدائم، تشمل الأدوية المضادة للروماتيزم المُعدّلة لسير المرض الشائعة الميثوتريكسات (تريكسال ، وأوتريكسوب ، وغيرهما) ، والليفلونوميد (أرافا) ، وهيدروكسي كلوروكوين (بلاكينيل) ، والسلفاسالازين (أزولفيدين).





تختلف الآثار الجانبية ولكنها قد تشمل تلف الكبد ، وتثبيط نقي العظم ، والتهابات الرئة الشديدة.





عوامل بيولوجية: تُعرف هذه الفئة الأحدث من DMARDs المعروفة أيضًا بمعدلات الاستجابة البيولوجية ، وتشمل أباتاسيبت (أورينسيا) ، وأداليموماب (هيوميرا) ، وأناكينرا (كينيريت) ، وباريسيتينيب (أولوميانت) ، وسيرتوليزوماب (سيمزيا) ، وإيتانرسيبت (إنبريل) ، وجوليموماب (سيمبوني) ، وإنفليكسيماب ( Remicade) وريتوكسيماب (ريتوكسان) وساريلوماب (كيفزارا) وتوسيليزوماب (أكتيمرا) وتوفاسيتينيب (زيلجانز).



