الأوقاف: انطلاق دورة الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل لأئمة المنوفية

انطلقت اليوم الاثنين أولى دورات الاستخدام الرشيد مع الفضاء الإلكتروني بمديرية أوقاف المنوفية بالمركز الثقافي بمدينة شبين الكوم بحضور عدد (100) من الأئمة بالمديرية، وبالضوابط والإجراءات الاحترازية، وذلك تحت إشراف الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.





وتناولت الدورة جانبين : الأول أخلاقيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها الدكتور كمال فوزى السباعي وكيل المديرية ، والجانب الثاني التقنيات الإلكترونية في وسائل الاتصال وحاضر فيها المهندسة سحر سميح الهجين ، والمهندسة سارة سمير تركى مهندسة اتصالات بالمديرية ، وتواصل المديرية تباعا هذه الدورات لتشمل جميع العاملين بها.





وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف زيادة المبلغ المخصص لدعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويا،

كما تقرر إنشاء عدة لجان للتقييم والمتابعة، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجلس نقابة القراء الجديد.





وخلال الاجتماع اتفق الوزير والمجلس على أنه لا يعتد بأي إجازة لأي حاصل عليها ولا يترتب عليها أي أثر ما لم تعتمد من لجنة اختبار مشتركة بين نقابة القراء ووزارة الأوقاف , وذلك بعد التساهل الشديد في منح إجازاتي القراءة أو الإقراء وصدورهما أحيانا من غير ذي صفة في منح هذه الإجازات.





واتفق المجلس والوزير على أنه يحق للنقابة الإحالة إلى لجنة القيم بها كل من يثبت منحه إجازات في الإقراء دون أن يكون مؤهلا لذلك , كما لها أن تحيل إلى لجنة القيم وإلى الجهات المختصة كل من يثبت منحه إجازة لمن لا يستحق باعتبار ذلك تدليسا لا يليق بحفظة كتاب الله (عز وجل) ولا بخدمة حفظه.





واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مبلغ 100 ألف جنيه لدعم معاشات نقابة القراء وفي إطار خدمة القرآن الكريم وحفظته.

وأكد الوزير في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الوزارة لن تتوانى في دعم نقابة القراء ولن تتخلى عنها لأنها تضم حفظة كتاب الله عز وجل ويجب إكرامهم ورفعة شأنهم كما كما نفعل مع بيوت الله من خلال إعمارها وصيانتها فنحن فخورون بخدمة أهل القرآن وبيوت الله عز وجل.



