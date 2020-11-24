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رياضة

5 حالات كورونا.. الكاف يجرى مسحة أخيرة لـ الأهلى والزمالك قبل نهائى إفريقيا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:34 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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عمرو الحلوانى

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " خضوع الأهلى والزمالك إلى مسحة طبية أخيرة غدا " الأربعاء " وذلك قبل خوض المباراة النهائية بينهما لمسابقة دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة.


وشهدت الساعات القليلة الماضية تصاعدا ملحوظا فى عدد إصابات كورونا فى فريقي كرة القدم بالنادى الأهلى والزمالك قبل المواجهة المرتقبة بينهما فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .


وبدأ البعض يتساءل عن إمكانية تأجيل المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل الفريقين عقب إصابة وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعة نجوم الأحمر بالفيروس ، وفى المقابل إصابة محمود الونش لاعب الزمالك والمدرب مدحت عبدالهادي .


وتشير لوائح الاتحاد الإفريقي الخاصة بإمكانية تأجيل أى مباراة فى نهائيات دوري الأبطال إلى عدم توافر 11 لاعبا بجانب 4 لاعبين فقط احتياطى وفى حال عدم توافر هذا العدد يتم تأجيل اللقاء .


ومن المقرر أن يخضع جميع لاعبي الأهلى والزمالك إلى المسحة الطبية الخاصة بالكاف بما فيهم اللاعبين المصابين بكورونا للتأكد من إصابتهم أو تماثلهم للشفاء من الفيروس .

واتفق الكاف مع أحد المعامل الكبري المركزية الخاصة من أجل إجراء المسحات الطبية للأهلى والزمالك وتحديد موقف جميع اللاعبين من المشاركة فى المباراة النهائية أو من عدمه .

فى هذا السياق، اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرارا سريا بعدم الإعلان رسميا عن هوية حكم مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

 

وجاء قرار الكاف بفرض حالة كبيرة من السرية على اسم حكم المباراة ورفض الإعلان عنه بشكل رسمي، وذلك قبل المباراة بساعات قليلة ، بسبب خضوع الطاقم التحكيمى بالكامل إلى مسحة كورونا قبل إدارة المباراة.

 

 

 

ويفضل الكاف عدم الإعلان الرسمي عن حكام نهائى أبطال أفريقيا إلا بعد خضوع الطاقم بالكامل سواء حكم الساحة أو المساعدين أو طاقم حكمي الفيديو إلى مسحة كورونا حتى لا يضطر إلى تغيير أحد بعد الإعلان الرسمي.

 

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