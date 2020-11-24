صحة الدقهلية: 62 ألف منتفعة من مبادرة أيامنا أحلى

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء عن انتهاء المرحلتين الاولى والثانية من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" والتى تم اطلاقها بمدن " المنصورة، ميت غمر، تمي الامديد، منية النصر، الجمالية، المطرية، بلقاس، طلخا، محلة دمنة " يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر كمرحلة اولى ومدن"السنبلاوين، دكرنس، ميت سلسيل، نبروة، شربين، أجا، بني عبيد، المنزلة، جمصة " مرحلة ثانية من 18 حتى 24 نوفمبر .





وأضاف وكيل الوزارة ان عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة بلغ 62 الف منتفعة مشيرا الى انه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 46 الف سيده منهن 14 الف حالة جديدة كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لعدد 5250 سيده ومتابعة حمل لعدد 2900 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 6666 سيده.





واشار وكيل الوزارة الى انه تم تقديم المشورة الطبية لعدد 21 الف حالة حيث تم توقيع الكشف الطبي وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانا كما تم علي هامش الحملة الكشف علي حوالى 21 الف طفل وعمل فحوصات متنوعة ل 27 الف سيدة.



واوضح وكيل الوزارة انه تم تنفيذ اكثر من 100 ندوة اعلاميه ولقاء جماهيري في مبادره ايامنا احلى في جميع مراكز الشباب والوحدات المحليه والمساجد والكنائس عن اهميه تنظيم الاسره والوسائل المتاحه و التوقيت الامثل للحمل و صحه الام والطفل و مخاطر الزواج، و تم عمل معرض لمنتجات نوادي المراه يعرض المشغولات اليدويه من اشغال الابره والتريكو والاكسسوارات و المنتجات الجلديه كما شهدت الحمله نشاط مكثف للرائدات الريفيات في التوعيه لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الاسره وخاصه الوسائل طويله المدى.





وكان وكيل الوزارة قد اعلن اليوم ايضا عن نجاح فريق طبي بإنقاذ يد طفل يبلغ من العمر 7 سنوات من البتر حيث حضر الطفل لمستشفي المنصورة الدولي إثر حادث ماكينة بتهتك شديد في الجلد والأنسجة الرخوة مع فقدان للأوتار الباسطة للأصابع واجزاء من الجلد والعظام في اليد اليمنى مع اعتلال بالدورة الدموية في الأصابع.



وأضاف وكيل الوزار انه تم التدخل الطبي السريع تحت مخدر عام وتم تنظيف الجرح والأنسجة المتهالكة وتثبيت الكسور وعمل رقعة عظمية من عظمة الساق (الشظية) واستخدامها بدلا من عظام اليد المتهتكة والمفقودة، وعمل سديلة جلديه من البطن لتغطية العظم المكشوف وتم حجز الطفل بالقسم تحت الرعاية والمتابعة تمهيدا للمرحلة الثانية من الجراحة.



كما اطمأن وكيل الوزارة على ان الحالة العامة للطفل مستقرة وحالة اليد جيدة كما تقدم بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى من اطباء جراحة التجميل الدكتور محمد عزت والدكتور محمد حسن والدكتور أحمد المتولي واطباء التخدير الدكتور نشأت فتحي والدكتور اكرم الحملي وفنيه تخدير ايه عادل وفريق التمريض إبراهيم رجب ومحمود الخزرجي ومصطفى الشرقاوي والفريق المعاون بالمستشفي واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

