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رياضة

أحمد أحمد يطعن على قرار الفيفا بإيقافه لمدة 5 سنوات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقًا، عن تقدمه بطعن ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإبعاده عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 5 سنوات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن إبعاد أحمد أحمد من رئاسة الكاف مع منعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات لاتهامه بالحصول على هدايا ومنحات.

ونشر أحمد أحمد بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، أكد فيه أنه سيتقدم بطعن ضد قرار الفيفا والذي أقر إبعاده عن ممارسة أي نشاط لمدة 5 سنوات.

وأكد أحمد أحمد في بيانه بأن كرة القدم الأفريقية هي التي تتعرض للهجوم وليس هو بغض النظر عن موقفه".

وجاء بيان الفيفا تجاه أحمد أحمد كالتالي:.

- فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك السيد أحمد في منصبه كرئيس كاف خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من القضايا المتعلقة بكاف ، بما في ذلك تنظيم وتمويل حج العمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الاتحاد الأفريقي مع شركة المعدات الرياضية Tactical .

- كان هناك جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن السيد أحمد قد أخل بواجب الولاء ، وقدم الهدايا والمزايا، وأساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس كاف.

- نتيجة لذلك ، وجدت الغرفة القضائية أن السيد أحمد قد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من الإصدار الحالي من مدونة الفيفا للأخلاقيات، وكذلك 28 من نسخة 2018 ، وعقوبته بمنعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إداريًا أو رياضيًا أو أي نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات، بالإضافة تغريمه ماليًا بقيمة 200000 فرنك سويسري.

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