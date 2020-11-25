أحمد أحمد يطعن على قرار الفيفا بإيقافه لمدة 5 سنوات

وجاء بيان الفيفا تجاه أحمد أحمد كالتالي:.
- فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك السيد أحمد في منصبه كرئيس كاف خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من القضايا المتعلقة بكاف ، بما في ذلك تنظيم وتمويل حج العمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الاتحاد الأفريقي مع شركة المعدات الرياضية Tactical .
- كان هناك جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن السيد أحمد قد أخل بواجب الولاء ، وقدم الهدايا والمزايا، وأساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس كاف.
- نتيجة لذلك ، وجدت الغرفة القضائية أن السيد أحمد قد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من الإصدار الحالي من مدونة الفيفا للأخلاقيات، وكذلك 28 من نسخة 2018 ، وعقوبته بمنعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إداريًا أو رياضيًا أو أي نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات، بالإضافة تغريمه ماليًا بقيمة 200000 فرنك سويسري.