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نقيب الإعلاميين يحذر: عقوبات قاسية حال الخروج عن الحياد في قمة الأهلي والزمالك

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:13 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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البهي عمرو
قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إنه تم عقد اجتماع أمس بخصوص لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، موضحًا أن هذا اللقاء أفريقي ويمثل القارة بالكامل.  

وأضاف، خلال مداخلة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كل أنظار العالم تتابع هذا اللقاء، مؤكدًا أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك فرصة لتقديم مصر بشكل جيد أمام العالم.

وتابع: أن هناك مرصدا إعلاميا لـ متابعة آداء الإعلاميين، ومخرج اللقاء، ولجميع المراسلين، والمحررين، ولذلك على الجميع الالتزام بالحيادية التامة فى تغطية المراراة بعيدًا عن الانتماءات. 

ولفت إلى أن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد أى إعلامي سيتخلى عن الحيادية فى تغطية المباراة، وأكد أن هناك حس وطني ولم يتم رصد أى مخالفة من أى إعلامى أو قناة فى الفترة الماضية.

وأشار إلى أن البرامج التابعة للقنوات ملتزمة، ولذلك على الجميع الاستمتاع بهذا اليوم.

وقد اجتمع أمس الثلاثاء، مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعده، نقيب ‏الإعلاميين، وأصدر المجلس بيانًا جاء لدعوة الإعلاميين للحياد خلال تغطية مباراة القمة. 

وذكر المجلس في بيانه: أن وصول قطبي الكرة المصرية إلى النهائي الأفريقي لرابطة الأبطال هو فخر للرياضة المصرية بصفة عامة ولكرة القدم بصفة خاصة. 

وأضاف البيان "أن نقابة الإعلاميين تهيب  بكل السادة الزملاء العاملين فى وسائل الاعلام المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة من مقدمى برامج ومراسلين ومعدين ومحررين ومخرجين وجوب التزام الحيادية فى تناولهم لهذا الحدث الأكبر على مستوى الأندية فى القارة السمراء , وذلك اعمالا بما جاء فى قانون نقابة الإعلاميين 93 لسنة 2016 والمادة السادسة من القانون والتى جاء فى نصها :- 

1. الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تعجل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات .
2. عدم تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية .
3. احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى.
4. التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع . 

وتابعت النقابة، أن ذلك بالإضافة إلى الالتزام بكل ما جاء فى ميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى الصادرين عن النقابة فى ديسمبر 2017 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى عددها 287 وجاء فى مواده، موضحًا أنه يجب الالتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات إعلامية والامتناع عن اثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل انواعه . 

واختتمت النقابة في بيانها: مطالبة جميع الإعلاميين الالتزام بكل ما سبق حتى لا يعرض الاعلامى نفسه للمساءلة القانونية، وأن يغلب الجميع ضميره المهنى الحيادى بعيدًا عن إظهار الانتماء لأى من الطرفين وتحديدًا ان البطولة ان شاء الله ستكون مصرية مائة بالمائة، وليتبارى الجميع ويتنافس فى تقديم أجمل صورة وأفضل أداء إعلامي يليق بإعلامي الدولة المصرية الذين يمتلكون حسًا وطنيًا مغلبين فى ذلك مصلحة البلاد على مصلحة الأشخاص. 

وفي سياق متصل أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين استعداداتها لإذاعة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، بتجهيز وتوفير كافة الدعم الفني والتقني من كاميرات وسيارات البث وأطقم عمل نقل المباراة .

وأكد حسين زين أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير، مشددًا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن وإمتاع المشاهدين بصورة متميزة وحضارية تسعد جمهور الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي؛ لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية. 

وتنقل المباراة عبر البث الأرضي على قناة أون تايم سبورت فى الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل.


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