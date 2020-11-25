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أخبار العالم

السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها لهذا السبب

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:36 م
السفارة السعودية
السفارة السعودية في واشنطن
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شريف سيد
أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، اليوم الأربعاء، إغلاق أبوابها في الاجازات الرسمية المقبلة بالولايات المتحدة، بمناسبة عيد الشكر. 

وكتبت السفارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نود تنويه المواطنين الكرام أن سفارة المملكة في واشنطن ستكون مغلقة في الإجازة الرسمية للولايات المتحدة وذلك يومي الخميس والجمعة ٢٦ و ٢٧ نوفمبر". 

وأضافت: "يستأنف العمل يوم الاثنين ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠، في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.". 

وعثت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب الأمريكي بمناسبة قرب احتفالات الكريسماس، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتبت هاريس في تغريدة على تويتر: "اقتربنا من أيام العطلات، من المهم أن نكون بعيدين اجتماعيا، وليس بعيدين عاطفيا". 

وأضافت: "احصل على بعض الوقت لمراسلة شخص عزيز عليك لم تره منذ فترة، أو اطمئن على أصدقائك الوحيدين، أو اكتب الرسالة التي كنت تؤجلها، سوف نتغلب على كل هذا معا". 

ومن ناحية أخرى، أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن هناك سلسلة من التحديات تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة مع دخولها البيت الأبيض.

وقالت هاريس في مؤتمر صحفي لتقديم أعضاء إدارة بايدن الجديدة إن "الدور القيادي للولايات المتحدة في العالم لا بديل عنه"، مضيفة: "سنعيد تجديد وبناء تحالفات أميركا من أجل أمننا القومي ومصالحنا".

وأشارت هاريس إلى أن هناك سلسلة من التحديات تنتظر الإدارة لدى دخولها البيت الأبيض، موضحة أن "التغير المناخي ومكافحة كورونا من أبرز التحديات"

وتابعت: "نبدأ مواجهة تحدياتنا بمكافحة جائحة كورونا واحتواء آثارها الاقتصادية".

من جهته، أكد مرشح بايدن لمنصب مسئول ملف المناخ، جون كيري، أنه سيبذل كل ما في وسعه لإنجاز المهمة التي كلف بها.

وقال كيري: "سنعمل على خطة جريئة لمكافحة التغير المناخي"، لافتًا إلى أن "قرار الرئيس المنتخب جو بايدن العودة إلى اتفاق باريس للمناخ خطوة صائبة".

وأردف: "الفشل ليس خيارًا لنا وسنعمل كل ما في وسعنا لإنجاز مهامنا في الحفاظ على المناخ".
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