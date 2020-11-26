طلعت حرب.. قصة 80 ألف جنيه أسس بها أبو الاقتصاد بنك مصر

25 نوفمبر 1867، ذلك التاريخ الذي شهد ميلاد الاقتصادي المصري العظيم طلعت حرب، فهو من أسس بنك مصر، ويعد أهم أعلام الاقتصاد المصري، الأمر الذي جعله يُلقب بـ "أبو الاقتصاد".





وُلد محمد طلعت بن حسن محمد حرب في 25 نوفمبر 1867، بمحافظة دمياط، وشهدت حياته نجاحات عظمى، أبرزها حصوله على قلادة النيل العظمى، وتأسيسه لبنك مصر، ومشاركته في ثورة 1919، وعلى الصعيد الاجتماعي كان أبا لخمسة أبناء، رجلا و4 سيدات هم حسن وفاطمة وعائشة وخديجة وهدى، حياته أفردت لها الإذاعة المصرية مسلسلا خاصا تناول قصة حياته، بطولة كرم مطاوع وسهير المرشدي.





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حصل على ليسانس حقوق بعد أن تخرج في مدرسة الحقوق عام 1889 والتحق للعمل كمترجم بالقسم القضائي بـ"الدائرة السنية" ثم أصبح رئيسا لإدارة المحاسبات، ثم مديرا لمكتب المنازعات، ثم أصبح مديرا لقلم القضايا، قبل أن ينتقل في عام 1905 ليعمل مديرا لشركة كوم إمبو بمركزها الرئيسي في القاهرة، ثم عقب ذلك مديرا للشركة العقارية المصرية والتي عمل على تمصيرها حتى أصبحت غالبية أسهمها للمصريين.





وفي عام 1910 حاولت الشركة المالكة لقناة السويس تقديم مقترح لمد امتياز الشركة 50 عامًا أخرى، إلا أن طلعت حرب ساهم في حشد الرأي العام لرفض ومعارضة هذا المقترح وأصدر كتابه "مصر وقناة السويس"، حيث أثمرت هذه الجهود لاحقا قيام مجلس النواب برفض هذا المقترح.





مؤسس بنك مصر

كانت فكرة إنشاء بنك مصري تراود طلعت باشا حرب منذ عام 1908 ميلادية، لكن تلك الفكرة واجهتها أزمات كثيرة، أدت إلى تأجيل الفكرة مرارا وتكرار، وحين استقر الأمر على إنشاء البنك، تعطل القرار بعد قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914، ليتعطل تأسيس البنك حتى قيام ثورة 1919.





بعد قيام الثورة استطاع طلعت باشا حرب إقناع 126 مصريا بالاكتتاب لإنشاء البنك، وبلغ ما اكتتبوا به ثمانين ألف جنيه، تمثل عشرين ألف سهم، أي أنهم جعلوا ثمن السهم أربعة جنيهات فقط، وكان أكبر مساهم هو عبد العظيم المصري بك من أعيان مغاغة الذي اشترى ألف سهم، وفي الثلاثاء 13 أبريل سنة 1920 نشرت الوقائع المصرية في الجريدة الرسمية للدولة مرسوم تأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "بنك مصر".





وبخلاف بنك مصر، أسس طلعت باشا حرب مشاريع هامة أخرى، منها أول مطبعة مصرية برأس مال قدره 5 آلاف جنيه، كما أنشاء أيضا شركة مصر للنقل البري التي قامت بشراء أول حافلات لنقل الركاب، وساهم أيضا في إنشاء شركة مصر للتمثيل والسينما.





وفي عام 1927 أنشأ شركات مصر للنقل والملاحة البحرية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، ومصر للصباغة، ومصر للمناجم والمحاجر، ومصر لتجارة وتصنيع الزيوت، ومصر للمستحضرات الطبية، ومصر للألبان والتغذية، ومصر للكيمياويات، ومصر للفنادق، ومصر للتأمين، كما أنشأ طلعت حرب شركة بيع المصنوعات المصرية لتنافس الشركات الأجنبية بنزايون - صيدناوي وغيرهم.





كما سعى طلعت حرب لإنشاء شركة مصرية للطيران إلى أن صدر في 27 مايو 32 مرسوم ملكي بإنشاء شركة مصر للطيران كأول شركة طيران في الشرق الأوسط برأس مال 20 ألف جنيه، وساهم أيضا في تأسيس النادي الأهلي برأس مال قدره 100 جنيه.