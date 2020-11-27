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أخبار العالم

فى عٌمان.. سلاح الجو يتدخل لإنقاذ مواطن تعرض لحادث

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:43 م
سلاح الجو العماني
سلاح الجو العماني
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مـيــــس رضـــا
هرع سلاح الجو بسلطنة عمان لإنقاذ مواطن كان قد تعرض لحادث سير أسفر عن إصابات بالغة. 


و قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني  بعملية إخلاء طبي لمواطن تعرض لحادث سير مما استدعت حالته الصحية الحرجة نقله من مستشفى مصيرة إلى مستشفى صور بمحافظة جنوب الشرقية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم. 


 يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية والخدمات الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

واحتفى العمانيون بأول ظهور لحرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حيث تصدر وسم ترحيبي بظهورها وسائل التواصل الاجتماعي في عمان على مدى أيام، ونشرت وسائل الإعلام العمانية أول صور رسمية لحرم السلطان هيثم بن طارق، أثناء تكريمها عددًا من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية، الشهر الماضي.


وكان السلطان هيثم، قرر منح وسام الإشادة السلطانية في يوم المرأة العُمانية لعدد من الشخصيات النسائية، فيما تولت زوجته عهد تسليم الأوسمة. 

وفي كلمتها بهذه المناسبة، أشادت السيدة عهد بنت عبدالله، بدور المرأة في المجتمع العماني، فيما تحدثت عن دور سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي.


كما أثنت على العاملين في مكافحة فيروس كورونا في البلاد، مُسجّلة شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة.


وُلدت حرم سلطان عمان في مسقط لأسرةٍ عريقة يعود نسبها من والديها للإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية، وتلقت تعليمها العام في مدارس السلطنة ثم أكملت دراستها الأكاديمية خارجها في تخصص علم الاجتماع، ولديها من السلطان هيثم أربعة أبناء. والدها هو السيد عبد الله بن حمد البوسعيدي وكيل الوزارة السابق في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ومحافظ محافظة مسندم السابق.


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