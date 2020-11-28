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رياضة

سعد سمير يهنئ جمهور الأهلي ببطولة دورى الأبطال: كلنا كنا مستنينها

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ اللاعب سعد سمير،جماهير فريقه النادى الأهلي واللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الادارة بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ونشر سعد عددة صور له اثناء احتفاله مع الفريق بالبطولة وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " نستجرام ". 

وعلق سعد سمير على الصور  قائلا " الف مبروك لجمهور الاهلي العظيم البطولة الغالية الي كلنا كنا مستنينها ونفسنا فيها وكرم ربنا كبير علينا والف مبروك للاعيبة الرجالة جدا والجهاز الفني ومجلس الادارة ودائما الاهلي بطل أفريقيا ". 



وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.


وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على ‏تهنئة أعضاء وجماهير ناديه عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة رابطة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي، والفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة.

وقال الخطيب إن التتويج بالنجمة التاسعة جاء نتيجة ثمار جهد كبير وتخطيط مستمر لبناء فريق للكرة يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع، مشيدًا بالإنجاز الكبير لجميع أعضاء المنظومة على مدار مشوار البطولة الصعب والشاق، الذي تُوج في المباراة النهائية بتحقيق اللقب الغالي. 
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