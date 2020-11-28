داوم على هذا الذكر.. يجعل لك كنزا في الجنة

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن "النبي صلى الله عليه وسلم قال إن "لا حول ولا قوة إلا بالله" كنز من كنوز العرش وهي تعني أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد ولا يكون في هذا الكون شيء إلا ويعلمه".





وأضاف "جمعة"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قال وما هو ؟ قال « لا حول ولا قوة إلا بالله ».





وأشار إلى أن هذه المقولة هي الحقيقة نفسها وتيقنها جيدا يؤدي إلى حسن التوكل على الله وحسن الاستعانة بالله وفضل سؤال الله كما تؤدي إلى تخلية القلب من القبيح والتحلي والتجلي كما ستؤدي إلى التسليم والرضا".





وتابع: أن ذكر «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» هي باب عظيم من أبواب الجنة ومن المفترض ألا نفوت ذلك الذكر ونداوم عليه ويكون لنا وردا دائما في حياتنا اليومية في جميع الظروف والحالات والمداومة على الاستغفار لأن له ثمرات عظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب»، لأن الذنب يحدث كرب في نفس الإنسان ويظلمها فلا بد أن ينشرح صدره بالاستغفار والذكر.

أمين الفتوى يوضح معنى لا حول ولا قوة إلا بالله كما أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى قول "لا حول ولا قوة إلا بالله "،مؤكدا أنه لا يوجد شئ يتم فى هذا الكون إلا بالله عز وجل فالفاعل الحقيقي فى هذا الكون هو الله عز وجل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج من القلب للقلب، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، أن المتفضل على الإنسان فى الأخلاق الجيدة التى من الممكن أن يكتسبها هو المولى عز وجل، وأى شئ يفعله الإنسان من أعمال صالحة وصلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك المتفضل فى ذلك هو الله عز وجل أى هو من وضع فى قلبك الإقبال عليه وهو الذى جعلك تفعل هذه الأعمال ففى الحقيقة الإنسان صورة وهيئة فالله سبحانه وتعالى أرادك وأتى بك فلا تظن فى نفسك انك فى مرتبة عليا وغيرك فى مرتبة سفلى فتحتقر الناس بل عليك أن تقول يارب ادم عليا هذه النعمة وأحفظها من الزوال وزدني خيرًا منها وردني اليك ردًا جميلًا وأن يكون فى قلبك شفقة على العاصي والمخطئ.



