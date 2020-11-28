الأرصاد الجوية تكشف أيام سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع ..فيديو

قالت ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن نوبة "قاسم " هي موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شاهدناها الأسبوع الماضي وهي التي بدأت يوم الأربعاء الماضي وانتهت اليوم السبت وبداية من اليوم هناك استقرار تام في الأحوال الجوية .





وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة اكسترا نيوز ، ان معدلات الحرارة ستعود الى طبيعتها مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار انعدمت يوم الاحد والاثنين القادمين وبداية من يوم الثلاثاء والاربعاء القادمين سيكون هناك فرص كبيرة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.





وأوضحت إيمان شاكر ، أن أثناء الليل والصباح الباكر يكون الجو شديد البرودة وينصح بارتداء الملابس الشتوية مؤكدة على أن نوة قاسم تنقسم إلى قسمين الأولى هي التي مرت والثانية ستكون شهر ديسمبر .





وتابعت إيمان شاكر، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت أمس بيان بحالة الطقس، وتضمن هذا البيان بعدم الاستقرار في حالة الطقس في الأيام المقبلة، وهذه الموجة من الطقس السييء ستبدأ غدا الأربعاء وسوف تستمر حتى يوم الجمعة.





واستكملت شاكر ، أن تفاصيل هذا البيان هو سوف تكون هناك أمطار غزيرة ورعدية يومي الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية وسوف تشمل السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد والعريش ورفح، هذه المناطق ستشهد أمطار غزيرة ورعدية علي فترات متفرقة من يومي الأربعاء والخميس.





واكدت ايمان شاكر ، أن الأمطار سوف تمتد الي محافظات الوجه البحري وستكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة ورعدية أحيانا علي بعض المناطق وخاصة محافظات شمال الوجه البحري وهم كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة.





ونوهت إيمان شاكر، أن الأمطار على محافظة القاهرة ستكون يومي الأربعاء والخميس متوسطة وتمتد الامطار إلى محافظات الصعيد بني سويف والفيوم والمنيا ولكنها ستكون أمطار خفيفة إلى متوسطة.



