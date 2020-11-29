موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ونظامها | تفاصيل رسمية





حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، فتشير التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، إلى أنه من المقرر أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021.





وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا صحة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية 2021 إلكترونيًا خلال العام الدراسي 2020/2021، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، موضحةً أن نظام الامتحانات لكافة طلاب الدبلومات الفنية سيعقد هذا العام ورقيًا كما هو دون تغيير، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.





وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه في إطار حرص الدولة على اتخاذ إجراءات فعلية نحو التحول الرقمي التدريجي لمنظومة التعليم في مصر، تم توفير العديد من مصادر التعلم المختلفة لطلاب التعليم الفني من خلال المحتويات الرقمية عبر المنصات، وكذلك تخصيص قناة تعليمية بالتليفزيون لشرح مناهج التعليم الفني وفق خطة الدراسة، فضلًا عن إنتاج محتوى إلكتروني للمناهج الدراسية لإتاحته على المنصات المختلفة المتاحة بالوزارة، وكذلك على قنوات "YouTube" وعلى منتديات قطاع التعليم الفني للمدرسين والطلاب لاستخدامه.





وفي سياق متصل، تم اعتماد نظام التعليم المدمج كنظام أساسي لتعليم الطلاب بمدارس التعليم الفني بمختلف أنواعها بما يضمن الجمع بين تواجد الطلاب وتنفيذ الدروس العملية بالمدرسة بأماكنها المخصصة، إلى جانب تخصيص الوقت الكافي لمناقشة الدروس النظرية والإجابة على تساؤلات الطلاب، وكذلك الاستفادة من المنصات الإلكترونية "Edmodo" في التواصل بين المعلم والطلاب طبقًا لجدول يتم وضعه من جانب إدارة المدرسة بالتعاون مع التوجيه الفني المختص، وذلك حرصًا على تنظيم وإدارة العملية التعليمية بمدارس التعليم الفني خلال العام الدراسي 2020/2021، في ضوء أزمة كورونا.





وقالت وزارة التربية والتعليم أنها قد بدأت من الان استعداداتها لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الترشح للعمل كرؤساء للجان السير والمراقبين الأوائل لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط في المتقدمين للاشتراك في اعمال لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ألا يكونوا قد تعرضوا لـ : الحرمان من أعمال الامتحانات، والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة ، وأن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.





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حيث قالت وزارة التربية والتعليم، يشترط أيضًا ألا يكون المتقدم لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية ، و ألا يكون المتقدم محالا إلى المعاش قبل انتهاء الدور الأول، وألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة ، ويراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات التالية : (موجه عام – موجه أول – موجه – مدير إدارة – مدير مرحلة – مدير مدرسة – كبير معلمين – معلم خبير – معلم أول أ – رئيس قسم – وكيل قسم ).





وبالنسبة لموانع القرابة : فيجب ألا يكون بينه و بين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف بالعمل بها.









ويقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع ، وتراجع البيانات والاختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال ، ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب من طرف المديرية بهذه الموانع وصحيفة الاحوال مجمعة على مستوى المديرية التعليمية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني إلى اللجنة المركزي للتعليم الفني بالوزارة.





وتتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية .





وسيتم تحويل كل من تنطبق عليه الشروط ، ولم يتقدم بإستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشئون القانونية ، وعلى مدير المدرسة أو المسئول عن شئون العاملين إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة والتي تنطبق عليهم الشروط وإلا سيتم تحويل مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين إلى الشئون القانونية.





ولا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام وكذلك صحيفة الأحوال.





وقد تلقت مديريات التربية والتعليم تعليمات من وزارة التربية والتعليم بضرورة استيفاء استمارات الموانع وصحيفة الاحوال وتجميعها بالمديرية وإرسالها إلى لجنة الإدار المركزية خلال شهر ديسمبر 2020، وسوف تحدد وزارة التربية والتعليم مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين خلال إجازة نصف العام.