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حوادث

الخدمات الأمنية بالجيزة تعيد طفلا ضل الطريق

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:16 م
الطفل المخطوف يعاد
الطفل المخطوف يعاد لأهله
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مصطفى الرماح
نجحت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الدقى فى إعادة طفل (8 سنوات) ضل الطريق إلى أسرته.

البداية أثناء قيام القوة بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم عثرت على الطفل المشار إليه أثناء تواجده بأحد الشوارع، وعلى الفور تم اصطحابه إلى ديوان القسم واتخاذ إجراءات البحث عن أهليته وأمكن التوصل إلى والده "مقيم بمنطقة بولاق الدكرور" وتم تسليمه الطفل مع أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية بكل دوائر الأقسام والمراكز.

وعلى جانب آخر نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن الادعاء بنقل النزيلة / آية كمال الدين حسين – إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة بسبب ظروف احتجاز غير آدمية.

وأكد أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا حيث إن المذكورة نزيلة بأحد عنابر سجن القناطر نساء رفقة أخريات متهمات على ذمة قضايا إرهابية، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، ولم يسبق إيداعها بالمستشفى أو دخولها العناية المركزة.

كما أشار المصدر إلى أن النزيلة المذكورة لها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن حيث إنها تعانى من حساسية بالصدر وتتم متابعة حالتها بصفة دورية وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لها.

وأكد المصدر أن نشر تلك الأخبار يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية.
نشرت الجريدة الرسمية، قرار التجنس بجنسية أجنبية لـ 22 مواطنا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري، بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشر الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأشارت الجريدة الرسمية في بيانها إلى أنه يؤذن لكل من 22 مواطنًا أولهم أحمد عرفة أحمد وآخرهم حاتم زكريا عيد بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

واستكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخاجرين عن القانون.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 47 قطعة سلاح نارى، 149 قضية مخدرات وتنفيذ 52850 حكما قضائيا متنوعا.
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