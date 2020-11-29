الخدمات الأمنية بالجيزة تعيد طفلا ضل الطريق

نجحت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الدقى فى إعادة طفل (8 سنوات) ضل الطريق إلى أسرته.





البداية أثناء قيام القوة بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم عثرت على الطفل المشار إليه أثناء تواجده بأحد الشوارع، وعلى الفور تم اصطحابه إلى ديوان القسم واتخاذ إجراءات البحث عن أهليته وأمكن التوصل إلى والده "مقيم بمنطقة بولاق الدكرور" وتم تسليمه الطفل مع أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية بكل دوائر الأقسام والمراكز.





وعلى جانب آخر نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن الادعاء بنقل النزيلة / آية كمال الدين حسين – إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة بسبب ظروف احتجاز غير آدمية.





وأكد أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا حيث إن المذكورة نزيلة بأحد عنابر سجن القناطر نساء رفقة أخريات متهمات على ذمة قضايا إرهابية، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، ولم يسبق إيداعها بالمستشفى أو دخولها العناية المركزة.





كما أشار المصدر إلى أن النزيلة المذكورة لها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن حيث إنها تعانى من حساسية بالصدر وتتم متابعة حالتها بصفة دورية وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لها.





وأكد المصدر أن نشر تلك الأخبار يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية.