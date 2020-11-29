لو عاوز تخس.. احرص على تناول هذا الخضار يوميا

مضادات الأكسدة هي مواد تساعد على حماية الجسم من الأضرار التي تسببها المواد الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة، و

أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في الوقاية من العديد من أنواع الأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسرطان .