لو عاوز تخس.. احرص على تناول هذا الخضار يوميا

الباذنجان غذاء غني بالعناصر الغذائية ، مما يعني أنه يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن والألياف في عدد قليل من السعرات الحرارية، يحتوي الباذنجان أيضًا على كميات صغيرة من العناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك النياسين والمغنيسيوم والنحاس.
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بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ، يحتوي الباذنجان على عدد كبير من مضادات الأكسدة، مضادات الأكسدة هي مواد تساعد على حماية الجسم من الأضرار التي تسببها المواد الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة، وأظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في الوقاية من العديد من أنواع الأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسرطان .
وجدت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الباذنجان قد يحسن وظائف القلب ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، قد تساعد إضافة الباذنجان إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.
تشير أبحاث أخرى إلى أن مادة البوليفينول أو المركبات النباتية الطبيعية الموجودة في الأطعمة مثل الباذنجان قد تقلل من امتصاص السكر وتزيد من إفراز الأنسولين ، وكلاهما يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم .
الباذنجان غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية ، مما يجعله إضافة ممتازة لأي نظام لفقدان الوزن، تتحرك الألياف عبر الجهاز الهضمي ببطء ويمكن أن تعزز الشعور بالشبع ، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية.
يحتوي الباذنجان على solasodine rhamnosyl glycosides ، والتي تشير دراسات أنبوب الاختبار إلى أنها قد تساعد في علاج السرطان. تناول المزيد من الفاكهة والخضروات قد يقي أيضًا من بعض أنواع السرطان.
والباذنجان هو غذاء غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية وغني بالمغذيات ويأتي مع العديد من الفوائد الصحية المحتملة، والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب إلى المساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم وفقدان الوزن ، يعد الباذنجان إضافة بسيطة ولذيذة لأي نظام غذائي صحي .