إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ سوهاج

أصيب 3 أشخاص، إثر تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي بناحية الشيخ زين الدين، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي ووجود مصابين.





وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو "أحمد. م. م"، 19 عامًا، سائق، ويُقيم دائرة مركز أسيوط، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ميكروباص قيادة المدعو "عماد. م. ع"، 37 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.





نتج عن الحادث إصابة كلًا من: قائدي السيارتين، الطفل "عبدالرحمن. م. م"، 5 سنوات، ويُقيم بأسيوط، من مستقلي السيارة الأولى، "جرجس. ب. ح"، 50 عامًا، عامل، ويُقيم بدائرة المركز، من مستقلي السيارة الثانية، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات مُتفرقة بالجسم.





تم نقل المُصابين إلى مستشفى طهطا العام وسوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.



