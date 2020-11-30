إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ سوهاج

أصيب 3 أشخاص، إثر تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي بناحية الشيخ زين الدين، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي ووجود مصابين.
وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو "أحمد. م. م"، 19 عامًا، سائق، ويُقيم دائرة مركز أسيوط، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ميكروباص قيادة المدعو "عماد. م. ع"، 37 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.
نتج عن الحادث إصابة كلًا من: قائدي السيارتين، الطفل "عبدالرحمن. م. م"، 5 سنوات، ويُقيم بأسيوط، من مستقلي السيارة الأولى، "جرجس. ب. ح"، 50 عامًا، عامل، ويُقيم بدائرة المركز، من مستقلي السيارة الثانية، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات مُتفرقة بالجسم.
تم نقل المُصابين إلى مستشفى طهطا العام وسوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.
كما أصيب 6 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" على الطريق الزراعي الغربي بناحية بني حميل بمركز البلينا جنوبي المحافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بناحية بني حميل بدائرة المركز، ووجود مصابين.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو "عماد. ع. ع"، 32 عامًا، سائق، يُقيم بمركز جرجا، على الطريق الزراعي الغربي، إختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى عدم توازنه وافتقد السيطرة على السيارة واصطدم ب"توكتوك" قيادة المدعو "أحمد. ر"، 20 عامًا، سائق توكتوك، ويُقيم بندر البلينا، ونتج عن الحادث إصابة كلًا من:قائد التوكتوك، و"صابر. ع. ع"، 42 عامًا، عامل، "علي. ص. ع"، 15 عامًا، طالب ويقيمان دائرة مركز جرجا، من مستقلي السيارة، و"إيمان. ب. م"، 19 عامًا، ربة منزل، و"شيماء. ر. ت"، 20 عامًا، ربة منزل، "سلوى. ع. ف"، 20 عامًا، طالبة، ويقيمون بدائرة المركز، من مستقلي التوك توك، مُصابين باشتباه كسور وجروح وكدمات وسحجات مُتفرقة بالجسم".
تم نقل المُصابين إلى مستشفى البلينا المركزي وسوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.