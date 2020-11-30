محافظ القاهرة يهدي رئيس جامعة القاهرة درع المحافظة تقديرًا لجهوده في تفعيل دور الجامعة المجتمعي والتنمية المستدامة

أهدى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، درع المحافظة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لجهوده المبذولة في تفعيل دور الجامعة المجتمعي والمساهمة في التنمية المستدامة، إلى جانب دوره في النهوض بالقطاع الطبي للجامعة والعملية الأكاديمية والتعليمية والبحثية.
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وقال اللواء خالد عبد العال، إن جامعة القاهرة لها دور فعال في تقديم خدمات مجتمعية كبيرة للمجتمع المصري عامة، ولمحافظة القاهرة خاصة، من خلال منشآتها وصروحها الطبية التي تمثل إضافة كبيرة للمحافظة بما تضمه من كفاءات علمية تقدم خدمات طبية تتماشى مع أعلى المعايير الطبية العالمية.
وأضاف محافظ القاهرة، خلال مشاركته بمجلس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة لها بصمة في جميع أنحاء العالم، ويمثل أساتذتها وخريجيها نماذج تدعو للفخر بالعديد من المناصب المرموقة في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تمثل بيتًا للخبرة في جميع المجالات.
عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق، وأعضاء المجلس والنواب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها؛ إعلان أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2019، وفتح باب التقدم لجوائز الجامعة لعام 2020، وعرض جهود لجنة الإسكان خلال الـ 3 أعوام الماضية، وتطورات مشروعات الجامعة الكبرى، وجاهزية المستشفيات الجامعية ورفع الاستعدادات بها لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2019، بأنواعها المختلفة (التميز - التقديرية - التفوق العلمي - التشجيعية - الإختراع) حيث فاز بالجوائز 32 عالمًا وباحثًا في المجالات العلمية المختلفة، ووافق المجلس وقدم التهنئة للفائزين، كما وافق المجلس على فتح باب التقدم لجوائز الجامعة لعام 2020 بدءًا من أول ديسمبر ولمدة شهرين.
واستعرض الدكتور محمد الخشت، نسب الإنجاز في المشروعات الكبرى للجامعة، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، لأعمال الترميم والتطوير والتجديد لمباني المعهد القومي للأورام، ومستشفى الاستقبال والطواريء التي وجه رئيس الجمهورية بسرعة تطويرها وفق الكود العالمي للمستشفيات، والوقوف على ماتم من تطوير وتجديد تمهيدًا لافتتاحهما قريبًا بعد إنجاز مراحل كبيرة من عمليات التطوير، وذلك إلى جانب الافتتاحات التي تمت مؤخرا بالفعل في مستشفيات أبو الريش للأطفال الياباني والمنيرة.
واستعرض الدكتور محمد الخشت، أيضًا جهود إدارة الجامعة في تفعيل وتطبيق مباديء وثيقة التنوير التي أطلقتها الجامعة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وترجمتها إلى 17 لغة أجنبية، منها 7 لغات أوروبية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية واليونانية والروسية) و 4 لغات شرقية (الفارسية والتركية والعبرية والأردية) و 4 لغات أفريقية (الهوسا والسواحيلي والصومالي والأمهري) بالإضافة إلى اللغتين الصينية واليابانية، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على الوثيقة التي صدرت في أكتوبر 2017 ونصت في بنودها على المباديء التي تحكم هوية الجامعة وتحدد مسارات عملها في إنطلاقتها إلى جامعة من الجيل الثالث.
ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، بضرورة الإلتزام بانتظام العملية التعليمية بكليات ومعاهد الجامعة، وأعمال الامتحانات سواء حضوريًا أو عبر منصة الجامعة الذكية، والتشديد على ضروة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للتحقيق.
وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية، ومتابعة زيادة سرعة الإنترنت، واستكمال رفع كفاءة المدن الجامعية، واستكمال إمداد الكليات بالشاشات الذكية التفاعلية والبرامج المتقدمة، وبرامج حماية المعلومات لتحقيق أكبر درجات الأمن السيببراني لقواعد معلومات الجامعة.