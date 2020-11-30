زيادة الحصة التسويقية لفولكس فاجن بنسبة 0.5%

كشفت مجموعة فولكس فاجن عملاق السيارات الالمانية عن توقعاتها بزيادة حصتها في سوق السيارات العالمي خلال عام 2021.
وقالت المجموعة الالمانية أنها تتوقع رفع حصتها التسويقية في عام 2021 بنسبة 0.5 % وهو ما يجعلها تصل إلى نسبة 8.6% من إجمالي السوق العالمي .
كما أوضحت الشركة انها تخطط لرفع حصتها بعد زيادة الطلب من جديد على سيارات مجموعة فولكس فاجن ، وذلك بعد تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، والذي تسبب أسواق السيارات العالمية بحالة تشبه الشلل لشهرو في بداية 2020
وتنوي مجموعة فولكس فاجن، اختيار "ستيفان فينكيلمان"، وهو الرئيس الحالي لـ "بوجاتي"، لإدارة علامة "لامبورجيني" في دور مزدوج مع استمراره في منصب بوجاتي، وفقًا لتقرير مجلة "أوتو نيوز" في أوروبا.
وكشف المدير الحالي لـ "لامبورجيني"، "ستيفانو دومينيكالي"، عن مغادرته لإدارة الفورمولا 1 بدايةً من يناير 2021، ومن المعروف أن الرئيس الجديد لفولكس فاجن يتمتع بخبرة واسعة في عمليات لامبورجيني لإدارته للشركة الإيطالية مسبقا عامي 2005 و2016، وهذا ما جعله الاختيار المنطقي للشركة.
وقالت المجموعة الالمانية أنها تتوقع رفع حصتها التسويقية في عام 2021 بنسبة 0.5 % وهو ما يجعلها تصل إلى نسبة 8.6% من إجمالي السوق العالمي .
كما أوضحت الشركة انها تخطط لرفع حصتها بعد زيادة الطلب من جديد على سيارات مجموعة فولكس فاجن ، وذلك بعد تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، والذي تسبب أسواق السيارات العالمية بحالة تشبه الشلل لشهرو في بداية 2020
واكدت فولكس فاجن أن الطلبات المؤجلة وصلت للثلث شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 ارتفاع الطلب على الطرازات الهجينة والكهربائية.
وقالت المجموعة الألمانية أن الطلب زاد بشكل عالم السيارات أن الطب يزداد بشكل كبير على السيارات الهجينة ولك يرتفع الإقبال على السبيارات الكهربائية كلسيا بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد استمرار الشراء.
وتنوي مجموعة فولكس فاجن، اختيار "ستيفان فينكيلمان"، وهو الرئيس الحالي لـ "بوجاتي"، لإدارة علامة "لامبورجيني" في دور مزدوج مع استمراره في منصب بوجاتي، وفقًا لتقرير مجلة "أوتو نيوز" في أوروبا.
وكشف المدير الحالي لـ "لامبورجيني"، "ستيفانو دومينيكالي"، عن مغادرته لإدارة الفورمولا 1 بدايةً من يناير 2021، ومن المعروف أن الرئيس الجديد لفولكس فاجن يتمتع بخبرة واسعة في عمليات لامبورجيني لإدارته للشركة الإيطالية مسبقا عامي 2005 و2016، وهذا ما جعله الاختيار المنطقي للشركة.