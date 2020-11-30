أول تعليق من سوزان نجم الدين بعد وفاة زوجها

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، لزوجها الراحل، ناعية إياه، وموجهة الشكر لكل من قدم لها واجب العزاء والمواساة.





وكتبت سوزان نجم الدين، في تعليقها على الصورة: « الأهل و الاصدقاء الأحباء.. شكر الله سعيكم و رحم أمواتكم و أبعد الله عنكم و عن أحبتكم كل مكروه.. أشكر لكم مواساتكم الصادقة بمُصابنا الأليم.. رحمك الله يازوجي الحبيب يا ابا حيان الغالي وأسكنك فسيح جنانه.. كم أفتقدك... ولكن إن غبت جسدا فأولادك نورك على هذه الأرض».





وكانت "سوزان نجم الدين" عانت من الفراق والبعد عن زوجها وأولادها على مدار عدة سنوات نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص منح تأشيرة الدخول والخروج للسوريين؛ وهو ما تسبب في عدم رؤيتها له ولأولادها لكنها كانت على تواصل دائم به وبأولادها بعد فشل كل محاولاتها في الحصول على تأشيرة ودخول أمريكا لتجتمع بعائلتها.

وحاليا تحاول سوزان الحصول على تأشيرة استثنائية لدخول أمريكا أو إحضار أبنائها ليعيشوا معها في محاولة لجمع شمل العائلة بعد رحيل زوجها.

ولطالما رفضت سوزان نجم الدين القرارات التي تشتت شمل الأسر وتحرم الناس من العيش مع أبنائها ووداع أحبتها.

وعبرت سوزان عن حزنها الشديد على زوجها الراحل وقلقها على أبنائها من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة:

ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر ..... ليفرقنا فقدت اليوم زوجي الحبيب..نصفي الآخر وأبو أولادي.. سراج الدين الأتاسي ليكون الفراق الأبدي أصعب و أوجع وأعمق جرحا.. رحمك الله يا أب الغوالي.. وأسكنك فسيح جناته".

وكانت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أعلنت وفاة زوجها سراج الدين الأتاسى، ونشرت الفنانة السورية صورة تجمعها بزوجها الراحل على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وودعت زوجها قائلة: "ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر.. ليفرقنا".

وكان آخر أعمال سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.

وكانت سوزان قد شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم فى بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.



