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محافظات

لأول مرة في مستشفى ميت غمر.. إنهاء معاناة شاب يعاني من وجود كيس بالفك العلوى

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء عن نجاح فريق طبي  بمستشفى ميت غمر المركزي  بإنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر  يعاني من وجود كيس بالفك العلوى حجمه 3.5*5سم وممتد لتجويف الأنف مما يعيق مجرى التنفس ويسبب للمريض الام مبرحة  بالفك العلوى حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الكيس وتم وضع عظام تعويضية بعد استئصال الكيس بالكامل وذلك تحت التخدير الموضعي . 
وأضافف وكيل الوزارةأنن وجود مثل هذه الأكياس المرضية في معظم الأحيان قد يزداد في الحجم على حساب عظام الفك مما قد يتسبب في فقدان العظم وبالتالي ضعف الفك  كما قد تسبب في بعض الأحيان التهابات في الجيوب الأنفية والتهابات اللثة وغيرها من أمراض الاسنان.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر للادارة العامة لطب الاسنان و لإدارة المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور محمد معتمد رئيس قسم الاسنان والدكتور محمد حجازى  والدكتورة هدير عبد النبى بالتعاون مع قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى  الدكتور عزت عبد المنعم  والاطقم التمريضية والاطقم المعاونة لهم  متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
لأول مرة في مستشفى ميت غمر.. إنهاء معاناة شاب يعاني من وجود كيس بالفك العلوى
لأول مرة في مستشفى ميت غمر.. إنهاء معاناة شاب يعاني من وجود كيس بالفك العلوى
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