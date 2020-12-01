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أخبار البلد

بعد ظهور إصابات كورونا.. تعطيل العمل باتحاد المهن الطبية الخميس المقبل

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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محمد غالى



قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف العمل بمقر الاتحاد، يوم الخميس المقبل، 3 ديسمبر 2020، نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهاز الإدارى بالاتحاد، حتى يتسنى لإدارة الاتحاد تطهير وتعقيم جميع الإدارات والمبانى التابعة للاتحاد، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.

وحفاظا على جميع الأعضاء المترددين علي الاتحاد، وموظفيه، فقد تقرر إلزام كافة الأعضاء بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وإرتداء الكمامات أثناء التواجد بالمقر، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ويهيب المشروع بالسادة أعضاء الاتحاد حفاظا على صحتهم تجديد الاشتراك عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج: https://muhealthplan.com، أو من خلال حساب بنك مصر باسم مشروع علاج الأطباء رقم: 240- 1- 122، أو تطبيق "My Fawry" ، أو أى نقطة من نقاط فورى على مستوى الجمهورية، علما بأن الاشتراك بمشروع العلاج مستمر حتى 31 ديسمبر 2020، وتبدأ الاستفادة أول يناير 2021.

وحرصا من الاتحاد على تسهيل اجراءات حصول الأعضاء المُشتركين بمشروع العلاج "أونلاين" على بطاقات الاشتراك، يقوم الاتحاد خلال الفترة الجارية بالاتفاق مع أحد الشركات لتوصيل الكارنيهات للأعضاء بالمنازل.
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