صلاح عبد الله: ذئاب الجبل محطة مهمة.. وبحب الدالي

قال الفنان صلاح عبد الله، إن انتماءه للزمالك لا يمكن أن يكون عائقًا في مسارات حياته الشخصية، مضيفًا: زوجتي وابنتي ينتميان لمشجعي النادي الأهلي ، وهم من المتعصبين جدًا للنادي الأهلي.





ونفى "عبد الله"، في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، أن يكون أبًا ديكتاتوريًا، قائلًا: "عمري الحمد لله ماكنت أب ديكتاتور ولا أعرف أكون كده.. ما بعرفش؛ لأنها تركيبة إنسانية مش ممكن نختلقها".





وأضاف الفنان صلاح عبد الله: "أحفادي الآن كرما إبنة دنيا وعمرها 7 سنوات ومراد حفيدي وهو أول ولد في العيله بالنسبة لي، وأخشى من الحسد عليه"، متابعا : "لما بشوف صورته بقرأ المعوذتين ولما ولد ما نزلتش ليه صور نهائي، وله صور معايا نفسي أنزلها من حلاوتها، بس بخاف من الحسد حتى كارما مابقتش أنزل صورها زي زمان".





وحول تكريمه في مهرجان إسكندرية وقلة الجوائز التي حصل عليها في مشواره الفني قال عبد الله "بالنسبة للمشوار أخدت جوائز صحيح مش باينة لاني مكنتش بروح وأنا مش بتاع مهرجانات فعلى سبيل المثال جائزة مواطن ومخبر وحرامي حصلت على أفضل ممثل دور أول وحصل وقتها خلاف وقالوا أني مش بطل ولكن اللجنة أصرت ووقتها محمود حميدة اصر ".





وتعليقًا على كلمة محمود حميدة في مهرجان إسكندرية إبان تكريم صلاح عبد الله قال: كلمة محمود حميدة حلوة اوي والصراحة دماغه حلوة وفيلسوف ولما قال صلاح عبدالله هو "الممثل المعنى" انبسطت أوي لأنها جديدة خاصة أني كنت بتكلم عن الممثل السنيد".





وحول أهمية دور السنيد وكونه رقم 2 قال: "مش بتضايقني فكرة دور السنيد وفيه إستيفان رستي كان دوره كتير كده ونماذج أخرى لما جت تقوم بدور البطولة مانجحوش".