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توك شو

صلاح عبد الله: ذئاب الجبل محطة مهمة.. وبحب الدالي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:42 ص
الفنان صلاح عبدالله
الفنان صلاح عبدالله
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عادل نصار
قال الفنان صلاح عبد الله، إن انتماءه للزمالك لا يمكن أن يكون عائقًا في مسارات حياته الشخصية، مضيفًا: زوجتي وابنتي ينتميان لمشجعي النادي الأهلي، وهم من المتعصبين جدًا للنادي الأهلي.

ونفى "عبد الله"، في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، أن يكون أبًا ديكتاتوريًا، قائلًا: "عمري الحمد لله ماكنت أب ديكتاتور ولا أعرف أكون كده.. ما بعرفش؛ لأنها  تركيبة إنسانية مش ممكن نختلقها".

وأضاف الفنان صلاح عبد الله: "أحفادي الآن كرما إبنة دنيا وعمرها 7 سنوات ومراد حفيدي وهو أول ولد في العيله بالنسبة لي، وأخشى من الحسد عليه"، متابعا : "لما بشوف صورته بقرأ المعوذتين ولما ولد ما نزلتش ليه صور نهائي، وله صور معايا نفسي أنزلها من حلاوتها، بس بخاف من الحسد حتى كارما  مابقتش أنزل صورها زي  زمان".

وحول تكريمه في مهرجان إسكندرية  وقلة  الجوائز التي حصل عليها في مشواره الفني قال عبد الله "بالنسبة للمشوار أخدت جوائز صحيح مش باينة  لاني مكنتش بروح وأنا مش بتاع مهرجانات  فعلى سبيل المثال جائزة مواطن ومخبر وحرامي حصلت على أفضل ممثل  دور أول وحصل وقتها خلاف وقالوا أني مش بطل ولكن اللجنة أصرت ووقتها محمود حميدة اصر ".

وتعليقًا على كلمة محمود حميدة في مهرجان إسكندرية إبان تكريم صلاح عبد الله قال: كلمة  محمود حميدة حلوة اوي والصراحة دماغه حلوة وفيلسوف ولما قال صلاح عبدالله هو "الممثل المعنى" انبسطت أوي لأنها جديدة خاصة أني كنت بتكلم عن الممثل السنيد".

وحول أهمية دور السنيد وكونه رقم 2  قال: "مش بتضايقني فكرة دور السنيد  وفيه إستيفان رستي  كان دوره كتير كده ونماذج أخرى لما جت تقوم  بدور البطولة مانجحوش".

وقال الفنان صلاح عبد الله، إٔن أهم أدواره الدرامية وأكثرها قربًا من قلبه عدة أعمال يأتي في مقدمتها "سنبل بعد المليون"  لكونه أول ظهور له على التليفزيون.. قائلاً: إنه "كان نفسي أمي تشوفني في التلفزيون لكنها ماتت قبل أولأدوري على شاشة التلفزيون".

وأضاف أنه: "لهذا السبب أهديت لها التكريم لها.. وأول مرة نزلتلي صورة في جورنال جريت على أمي وقلتلها أنا أهو وسألتني إنت بتمثل فين يابني؟ عشان كده كتبت وقلت: زغرطي ياما وزغرطي ولفي وإحكي للجيران.. كرموني نشروا  صورتي في الجرايد وبيبعوني في الميدان".

 وواصل:  "مسلسل سنبل بعد المليون  كان البداية  وقتها نجحت جدًا وإفيهاتي  فضلت معلمة مع الناس  لكن المشكلة الي أزمتني نفسيًا إن الناس لما كانت بعدها بتشوفني في الشارع مايعرفونيش ".

وكشف عن كواليس خطبته لزوجته وحوار دار بينه وبين  حماه  الراحل قائلًا : " بسبب ده لما جيت   أتقدم لمراتي حمايا قلي إنت ممثل فين ؟ قلتله في  سنبل بعد المليون  وأنا الي نزلت على سلم الطيارة في المسلسل في شرم الشيخ  وقلت لبيك اللهم لبيك لما فكرتها ||السعودية ومصر كلها ضحكت ..  لكن حمايا وقتها ماضحكش  وبص لمراتي  فيما معناه كان بيسالها   بنظره عينه كده  مين ده إيه الي إنتي جايباه ده ؟  إنتي متأكده ؟! ".

 وتابع : "  المحطة التانية في الدراما التلفزيونية  كانت مسلسل " ذئاب الجبل "  ده كان نقلة ليا وكان بيني وبين الفنان أحمد عبد العزيز حالة خاصة من الابداع تحت إشراف الكبير مجدي أبو عميرة وسط حب غير طبيعي  مع جناب المستشار محمد صفاء عامر لعب دور مهم في حياتي ولذلك هي  محطة مهمة   وهنا بدأت الناس تتعرف  عليا إلى جانب الافلام وانا بتكلم على التلفزيون لانه وسيلة عبقرية في الوصول للجماهير  ".

وأكمل عبد ألله  :"  المسلسل الثالث الاقرب لقلبي الدالي    وانا بحب الشغل مع نور الشريف   شغل هايل  ياحلاوته وجماله .. وأنا بحبه من أول ماإشتغلت معاه في عدة أعمال  زي " كتيبة الاعدام" في مشاهد لم تتجاوز في أعدادها خمسة مشاهد ثم 131 أشغال وكان دور صغير ايضًا جمعني الفنان  الشريف  ثم "قلب الليل "  ثم بدأت مرحلة " الدالي "  وأعقبها " دم الغزال " الذي كان  دوري فيه أكبر من دور نور الشريف ".

 وسرد واقعة  اثناء  مسلسل دم الغزال قائلًا : " عندما سأل الفنان نور الشريف  وحيد حامد وقال له  ممكن أعمل دور شخصية " عبد الستار " فأجابه  : هذا دور صلاح عبد الله ليرد الفنان نور الشريف مرحبا بذلك ".
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