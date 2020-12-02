فوربس تختار «رامي يوسف» ضمن أبرز المبدعين الشباب على قائمتها لعام 2021





رامي يوسف - كايرو كاوبوي





بعد فترة طويلة قضاها في تصوير حلقات المسلسل الأمريكي الكوميدي See Dad Run خلال عام 2012، أنتج الممثل ذو الأصول المصرية «رامي يوسف» سلسلة حلقات Hulu الخاصة، بعد مغامرات الجيل الأول من المسلم الأمريكي، التي روى فيها تجربته كشاب مسلم يعيش في نيوجيرسي.

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دحض رامي الصورة النمطية عن المسلمين في التليفزيون الأمريكي، فبعد أن انحسرت أدوارهم في أعمال خبيثة اقتصرت صورتهم على التضليل والإرهاب، نجح رامي في عرض تجربة المسلم الأمريكي الذي يبحث عن إثبات هويته بين الرذيلة والإيمان.





وبالفعل حقق رامي نجاحًا مبهرًا في تضمين صورة المسلمين على شاشات التلفاز الأمريكية ، والتي فاز على إثرها بجائزة جولدن جلوب عن أدائه وحصل المسلسل على جائزة بيبودي.





وقد تم تجديد عرضه لموسم ثالث وهو يعمل على المزيد من المسلسلات من خلال شركة الإنتاج التابعة له كايرو كاوبوي.





أصدرت فوربس قائمتها السنوية لأبرز الناشطين والناشطات تحت سن الـ 30 عامًا، ممن تحدوا الصعاب وقاموا ببناء أعمال تجارية على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا؛ فقد ساعد بعضهم في مكافحة المرض.





ومنهم من خدم في الخطوط الأمامية للمستشفيات كأطباء ناضلوا في مواجهة الفيروس، وآخرون عملوا على اكتشاف أدوية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.





تضم القائمة المكونة من 600 شخص أسماء مألوفة، مثل النجم المصري الشهير «رامي يوسف» و«صابرينا كاربنتر»، ولاعب فيلادلفيا 76 «بن سيمونز»، ومن الموسيقيين ليل بيبي ورودي ريتش.





وقد ضمت القائمة أسماءً أخرى عديدة قد لا تكون مألوفة بالنسبة لمعظم الناس، ففي المجموع تتألف القائمة من 600 مكرّم في 20 فئة مختلفة.





تشمل الفئات العشرون المختلفة:

• الفن والأناقة.

• وتكنولوجيا المستهلك.

• التعليم.

• الطاقة.

• تكنولوجيا المؤسسات.

• التمويل.

•الأطعمة والمشروبات.

• الألعاب.

• الرعاية الصحية.

• هوليوود.

• الترفيه.

•التصنيع.

•التسويق.

• الإعلان.

• الإعلام.

•الموسيقى.

البيع بالتجزئة.

• العلوم.

• ريادة الأعمال الاجتماعية.

•وسائل التواصل الاجتماعي.

• الرياضة.

• رأس المال الاستثماري.





«بن سيمونز»





جاء «بن سيمونز» اللاعب رقم 25 في فريق فيلادلفيا 76 على رأس قائمة فوربس لعام 2021، فهو واحد من بين 30 نجمًا رياضيًا احتلوا القائمة.





يبلغ متوسط ​​أعمار المختارين 26 عامًا وقد جمعا معًا أكثر من مليار دولار في تمويل المشاريع، ما مجموعه 20 في المائة من أعداد المهاجرين في 62 دولة.





قال «راندال لين» كبير مسئولي محتوى فوربس: "على الرغم من الوباء والركود العالمي وحركة العدالة الاجتماعية هنا في الولايات المتحدة، فإن رواد الأعمال الشباب اليوم هم الأكثر تأثيرًا عن أي وقت مضى، وملتزمون بحل مشاكل العالم وتصميم طريقة للمضي قدمًا تعود بالفائدة علينا جميعًا".





فيما يلي 3 من المرشحين المميزين لكل فئة من إجمالي 600 تم اختيارهم لقائمة هذا العام:





بن سيمونز - فيلادلفيا سفنتي سيكسرز





الأسترالي بن سيمونز، لاعب يصل طوله إلى 6 أقدام و 10 بوصة، رشحه فريق 76ers ليكون اختيارهم في 2016 من جامعة ولاية لويزيانا.





من المتوقع أن يكسب 177 مليون دولار على مدى سنوات العطاء القادمة، إلى جانب موافقات تصل إلى 6 ملايين دولار سنويًا من Nike و SmartWater و Beats by Dre.





لاعب شغوف لألعاب الفيديو، استثمر Simmons مؤخرًا في شركة FaZe Clan للرياضات الإلكترونية، ولديه بالفعل حصة في شركة Hyperice لتكنولوجيا الأداء.





وقال لمجلة فوربس: "أعتقد أن مستقبل الرياضات الإلكترونية قوي مثل مستقبل الدوري الاميركي للمحترفين".





«عمر خيمينيز» مراسل CNN





جيمينيز هو مراسل وطني في شيكاغو لشبكة سي إن إن، وكان المراسل الرئيسي للشبكة الذي يغطي وفاة «كوبي براينت» في يناير الماضي، وحصل أيضًا على تقدير عند تغطية احتجاجات هذا العام حول "حياة السود مهمة".





في حادثة سيئة السمعة الآن، تم اعتقال خيمينيز وطاقمه التلفزيوني على الهواء مباشرة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في مينيابوليس بعد وفاة جورج فلويد.





بسبب رباطة جأشه أثناء الاعتقال، حصل على جائزة التعديل الأول عن "الاحتراف البارع" الذي أظهره.





أنجليك أهلستروم - Flashforest





أنشأت أنجليك شركة FlashForest التي بحلول عام 2021 ستزرع مئات الآلاف من الشتلات في جميع أنحاء كندا باستخدام طائرات بدون طيار.





تهدف الشركة إلى أن تكون الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لإعادة التحريج، حيث تتوقع أن تبلغ التكلفة 75 سنتًا لكل شتلة مزروعة بحلول عام 2023.





تقول الشركة: "دافعنا هو أن يكون لدينا تأثير ملموس وملموس على تغير المناخ خلال حياتنا ، لإحداث ثورة في صناعة إعادة التحريج على نطاق كوكبي حقيقي".







