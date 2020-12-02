لعرسان 2021| القائمة الذهبية لأفضل وجهات شهر العسل في العالم.. صور

بمجرد انتهاء حفل الزفاف، يتطلع الأزواج إلى الاحتفال بزواجهم خلال ما يسمى بشهر العسل، ولمساعدة الأزواج الجدد في العثور على ملاذ سعيد بعد الزواج، استعرضت صحيفة يو إس نيوز آراء الخبراء بالإضافة لأصوات الآلاف من المسافرين والأزواج الذين سبق وذهبوا الى الوجهات السياحية المعنية، والذين صوتوا ورتبوا المدن والجزر الأفضل عالميًا لقضاء أفضل الأوقات.

قالت الصحيفة إن الترتيب يراعي وضع أفضل وجهات شهر العسل، من المدن التي تركز على الحصيلة الثقافة إلى المدن التي تمتلئ بالشواطئ الخلابة، مايتيح خيارات متنوعة من الأزواج، كالآتي:

1-سانت. لوسيا





يمكن قضاء شهر عسل فاخر في منطقة البحر الكاريبي ، بسانت لوسيا، حيث ستجد الشواطئ الرملية البيضاء والجبال التي تنتشر فيها المنتجعات، وأعطى الزوار أعلى تقييم للمدينة، لإتاحة المكان أقصى درجات الاسترخاء والانفصال عن العالم فضلًا عن وجود أحواض كثيرة للمياه الجوفية.





2-بورا بورا





يعد مشهد بورا بورا المذهل من قمة جبل الجليد - أو بالأحرى البركان الخامل أكثر ما يجلب الزوار للمكان خاصة من المتزوجين حديثًا، حيث يعج المكان بالشواطئ الرائعة والبحيرات الشاطئية إضافة إلى الغطس والإبحار، إلا إن أسعار الفنادق في هذه الجزيرة البولينيزية الفرنسية مرتفعة ، لكن قضاء شهر العسل بين ديسمبر ومارس أو في رحلة بحرية عبر المحيط الهادئ يمكن أن يساعد في خفض التكاليف.





3-جزر المالديف





إذا كنت تريد أنت وحبيبتك الابتعاد عن صخب الحياة وتوديع القلق، فتوجه إلى جزر المالديف، حيث تفيض سلسلة الجزر البعيدة في المحيط الهندي بالعزلة والرومانسية، و ستجعلك الخدمات ووسائل الراحة الفخمة في كل منتجع بأن لا ترغب أبدًا في مغادرة المكان.





4-فيجي





توفر شواطئ فيجي الهادئة عزلة كاملة للاسترخاء بعد الزواج، و من المحتمل أن تكون المنتجعات والأنشطة الفاخرة بها مثل الغطس مع أسماك شيطان البحر في جزر ياساوا وركوب الأمواج بالقرب من جزر مامانوكا (التي ظهرت في فيلم "Cast Away") تجارب لن تنساها أنت وزوجتك أبدًا.





5-ماوي





تعد جزيرة ماوي في هاواي مكانًا رائعًا لقضاء عطلة مع زوجتك حيث تحيط بالجزيرة الأدغال التي يجب استكشافها والبراكين الخاملة والمسارات المعدة للمشي لمسافات طويلة.





6-ساحل أمالفي





تساعد قرى ساحل أمالفي الملونة والمياه النقية الصافية والخط الساحلي الوعر في جعل هذا الجزء من إيطاليا وجهة شهر عسل فريدة من نوعها، حيث يمكن للأزواج استكشاف القرى سيرًا على الأقدام أو بالقارب ، أو ببساطة قضاء إجازتهم في الاسترخاء على واحد من 100 شاطئ بالمنطقة.

7- بالاي





تحيط البراكين والمعابد الحجرية ، ببالي في إندونيسيا، وهو ما يجعلها مكانًا لا يُنسى لأي زوجين بشهر عسل، ففي بالي توجد مدينة كوتا الشاطئية و رمال شاطئ سانور الدافئة، وإذا جولة على الأفيال فليس أمامك إلا سومطرة .





8-تاهيتي





تعد أكبر جزيرة في بولينيزيا الفرنسية ، وتسمح بعزلة رومانسية ، والاستمتاع بشواطئ رملية داكنة ، هذا علاوة على التلذذ بأطعم الأكلات البحرية.

9-سانتوريني





تشتهر سانتوريني باليونان بغروبها الرائع وطعامها اليوناني الغني وفنادقها الرومانسية ، وهي مصممة تقريبًا للعرسان الجدد، و يمكن لمن يقضون شهر العسل الاسترخاء على الشواطئ الرملية الحمراء والسوداء قبل إن تطالعهم أطلال أكروتيري القديمة .





10-هاواي





سواء كنت أنت وزوجتك تبحثان عن شهر عسل مريح أو إجازة طويلة من متاعب العمل فجزيرة هاواي هي الوجهة المنشودة حيث الشواطئ الخلابة والمشي لمسافات طويلة إلى الشلالات الرائعة وأخذ الصور العادية والسيلفي بالقرب من فوهات البراكين.





11- موريشيوس





تعد من أفضل الوجهات لقضاء شهر عسل هادئ، وقد تكون موريشيوس بعيدة عن المسار المألوف من الخدمة الفخمة جدًا، لكن مياهها الفيروزية والحياة البرية الوفيرة بها والمنتجعات الفاخرة تجعلها خيارًا مثاليًا للعروسين، ووصفها مارك توين بأنها مصدر إلهام السماء ، وهي جزيرة أفريقية صغيرة تقع شرق مدغشقر وهي ملاذ للطيور والحيوانات المائية. بالإضافة إلى ذلك ، تعد شواطئها من المواقع الرئيسية لركوب الأمواج والغطس.





12- فوكيت



تشتهر فوكيت بتايلاند بشواطئها ذات الرمال البيضاء والأسعار المنخفضة نسبيًا ووفرة المواقع الثقافية ، وهي خيار رائع لمن يقضون شهر العسل ويبحثون عن فرص متساوية من المغامرة والاسترخاء. . وخلال النهار، يمكن للأزواج التجول في المعابد القديمة والقيام بجولات بالقوارب والاستمتاع بالمأكولات التايلاندية، وتأكيد النشاط في المنتجعات الصحية.