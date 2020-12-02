بعد الولايات المتحدة.. فيسبوك تدفع ملايين الدولارات للناشرين في دولة جديدة

أعلنت شركة فيسبوك Facebook ، أن علامة التبويب "الأخبار" التي تم إطلاقها لأول مرة في الولايات المتحدة، ستطلق في المملكة المتحدة في شهر يناير 2021، حيث وعدت شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة أن تدفع لمواقع الأخبار في بريطانيا ملايين الدولارات سنويا للناشرين من أجل ترخيص مقالاتهم.





وذكر موقع "engadget"، ان شركة فيسبوك أعلنت في تدوينة لها:" إنه بموجب استخدام تبويب Facebook News، ستدفع للناشرين مقابل المحتوي حيث تهدف إلى مساعدة الناشرين في الوصول إلى جماهير جديدة، وزيادة أعداد المشتركين وعائدات الإعلانات".





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وكما هو الحال مع قسم أخبار الولايات المتحدة، فإن علامة التبويب "الأخبار" في المملكة المتحدة ستقدم مزيجا من أهم الأخبار المخصصة والمنسقة، وسيعرض "فيسبوك" عادة العناوين الرئيسية للقصص الإخبارية، وتوجيه القرّاء نحو التقارير الأصلية و"الموثوقة"، وستوصي الخدمة بمواضيع ومقالات جديدة بناء على ما يختار الأشخاص قراءته.





وذكرت صحيفة "جارديان"، أن "فيسبوك" لم تحدد المبلغ الذي يتوقع دفعه كجزء من المخطط، لكن بعض الناشرين يتوقعون جني ملايين الدولارات سنوياً من الخدمة، بتكلفة تصل بشكل عام إلى عشرات الملايين من الدولارات وهي إيرادات تشتد الحاجة إليها لمنافذ الأخبار المتعثرة.





وعقدت فيسبوك شراكة مع أكثر من عشرة ناشرين، من بينهم: Daily Express و Guardian Media Group و Economist و Daily Mirror و Wired و Liverpool Echo و Manchester Evening News.





وتخطط شركة "فيسبوك" لإضافة المزيد من مزودي الأخبار الرئيسيين في المستقبل، وتوسيع خدمة "الأخبار" في المزيد من الدول، من بينها ألمانيا وفرنسا والهند والبرازيل خلال العام القادم.