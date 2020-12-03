غاص في الرمال المتحركة.. مصرع حارس أمن في إحدى المناطق الأثرية بالدقهلية

لقى حارس أمن بمنطقة تل الربع الأثرية التابعة لـ مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية مصرعه أمس، الأربعاء، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمانه.





تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من حراس أمن منطقة تل الربع الأثرية التابعة لمركز تمى الأمديد؛ بغرق زميلهم داخل منطقة رمال متحركة أعلى التل الأثري، ولم يتمكنوا من انتشاله.





وانتقل ضباط مباحث تمي الأمديد، وقوات الحماية المدنية، والإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "عبدالله السيد العدل"، حارس أمن بالمنطقة الأثرية، ومقيم قرية منشأة السلام التابعة للمركز داخل حفرة من الرمال المتحركة أعلى التل.





وبسؤال زملائه، أكدوا أنه أثناء تفقدهم المنطقة الأثرية كعادتهم لحمايتها من لصوص الآثار، سقط زميلهم داخل حفرة، وتبين أنها تشبه الرمال المتحركة، وحاولوا الإمساك به لإنقاذه، إلا أنه غاص فى الرمال بسرعة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة من داخل الرمال، وبالفحص تبين أنه بكامل ملابسه، ومعه سلاحه الميري، وتليفونه المحمول، وجميع متعلقاته الشخصية.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنصورة الدولي، بإشراف النيابة العامة، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.



