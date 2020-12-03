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اقتصاد

ارتفاع معدلات استهلاك المصريين للكاتشب والمايونيز خلال 2019/ 2020

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
كشف بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020 عن تراجع إنفاق الأسر على الطعام والشراب في عام "2019-2020"، حيث شكل 31.1% مقابل 35% في عام 2017-2018 من إجمالي إنفاق الأسر المصرية.


وأوضح بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع استهلاك الأسر من اللحوم إلى 26.1% من الدخل الإجمالي للأسر مقابل 26.4 خلال 2017/218، بينما زاد استهلاكهم من الخضار بنسبة 16.2 مقارنة بـ14.6% خلال 2017/2018.


وأشار البحث أيضا إلى زيادة استهلاك الحبوب والخبز لتشكل 13.7% خلال 2019/2020 مقارنة بـ 13% خلال 2017/2018.


وهبط مؤشر استهلاك الألبان والجبن إلى 13% مقابل 13.2% خلال بحث 2017/2018 والزيوت هبط مؤشرها إلى 7% بدلا من 9% في عامي 2017-2018، كما هبط مؤشر الأسماك إلى 6.4% بدلا من 6.8%.


وارتفع استهلاك الفاكهة إلى 5.6% مقابل 5%، وقل استهلاك المصريين من السكريات إلى 4.8% مقابل 5.7%، وهبط أيضا استهلاك المشروبات غير الكحولية إلى 4.1%.


وارتفع استهلاك المصريين من بعض المنتجات الأخرى مثل الكاتشب والمايونيز والنقل وخلافه إلى 2.3‎%.
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