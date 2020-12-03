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اقتصاد

5 جنيهات ارتفاعا بأسعار الذهب اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020.. اعرف السبب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة 5 جنيهات، ليصعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر إلي 803 جنيهات للجرام، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا إلي 1837 دولار حتي صياغة هذه السطور.
 
عالميا ارتفع الذهب  لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ انخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر


عيار 18 سجل 688 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 803 جنيهات للجرام

عيار 24 سجل 917.71 جنيه

الجنيه الذهب 6424 جنيها

أوقية الذهب 1837 دولار.
 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1832.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر عند 1837.01 دولار. وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1836.20 دولار.
 
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