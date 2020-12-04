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رياضة

إنبي: لم نفاوض صالح جمعة وأحمد الشيخ .. ولم نفرط في كريم فؤاد للأهلي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
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محمد رشاد
أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي أن ناديه لم يتواصل مع صالح جمعة أو أحمد الشيخ ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق لضمهما.

خرج الثنائي أحمد الشيخ وصالح جمعة من قائمة الأهلي في الموسم الجديد، بعدما قام النادي بفسخ التعاقد معهما بالتراضي.

وأضاف عبد الناصر محمد في مداخلة هاتفية عبر برنامج "نمبر وان" المُذاع عبر قناة "النهار": "نتمنى التوفيق لمحمد شريف وأجواءه الطيبة في نادي إنبي، أجواء الأهلي ستكون أفضل له، وكان يهمنا تواجده معنا واستمراريته".

تابع:" لم ندخل مع الأهلي في أي صفقات من الناشئين، وكان يهمنا استمرار محمد شريف، ولم يكن هناك أي تواصل مع صالح جمعة أو أحمد الشيخ".

وعن أنباء التعاقد مع كريم فؤاد على أن يتم تعويض إنبي ماديًا، قال: "لا يوجد جديد، هو لاعب معار من النجوم لمدة موسمين، الأول انتهى وهو أحد العناصر الجيدة في الفريق، الذي يتحكم في استمراريتها من عدمها مع نادي النجوم".

وواصل: "متمسكين باللاعب ولن نفرط فيه ولا يوجد لاعب بديل له، ولم يحدث تواصل قوي من الأهلي بشأن كريم فؤاد، وعندما يكون هناك شيء يرتقي للتفاوض يصل لمستوى مديرين الكرة أو مجالس الإدارة، ولكن كان كلام على مستوى وكلاء اللاعبين".

وعن تمسك أسامة جلال بالانضمام للأهلي، قال: "أي لاعب ينتقل للنادي تحكم الانتقالات في أي مكان بالعالم ثلاث أشياء، الاحتياج الفني والقيمة المالية ورغبة اللاعب، لا يوجد شيء قوي ولا يوجد إلحاح بشأن أسامة جلال من أي نادي، نحن أكثر إيجابية من ذي قبل، ولم نغالِ في أي سعر اللاعب".

اختتم: "لو هناك نادي يرغب في ضم أسامة جلال (أهلًا وسهلًا)، ولكن لم يتحدث أحد ولا يوجد شيء على أرض الواقع، مجلس الإدارة حدد قيمة اللاعب، ولكن لا أريد الإفصاح عنها".

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